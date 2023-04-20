В Улан-Удэ пьяная парочка разбила окно в трамвае

Сегодня в Росгвардию поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в трамвае. Он следовал из Советского района в Октябрьский. Правоохранители прибыли на остановку по улице Бабушкина. Там кондуктор сообщила им, что мужчина и женщина устроили скандал и не хотели оплачивать проезд.

«После того, как безбилетников высадили на остановке, хулиганы разбили боковое стекло трамвайного вагона и скрылись в неизвестном направлении»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.



По итогу, росгвардейцы быстро вышли на след преступников и задержали их на улице Геологическая.

«Задержанная женщина созналась, что рассердившись за то, что их высадили, кинула камень в окно уходящего трамвая и разбила стекло. 46-летнюю горожанку с признаками алкогольного опьянения доставили в полицию для принятия правового решения и привлечения к административной ответственности»,

- сообщают в Росгвардии.



Администрация «Управление трамвая Улан-Удэ» выразила благодарность сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии за обеспечение безопасности и защиту имущества от противоправных действий.





Фото: Росгвардия РБ