Происшествия 20.04.2023 в 15:59

В Улан-Удэ пьяная парочка разбила окно в трамвае

Безбилетники разозлились, что их высадили
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пьяная парочка разбила окно в трамвае

Сегодня в Росгвардию поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки  в трамвае. Он следовал из Советского района в Октябрьский. Правоохранители прибыли на остановку по улице Бабушкина. Там кондуктор сообщила им, что мужчина и женщина устроили скандал и не хотели оплачивать проезд.

«После того, как безбилетников высадили на остановке, хулиганы разбили боковое стекло трамвайного вагона и скрылись в неизвестном направлении»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.
По итогу, росгвардейцы быстро вышли на след преступников и задержали их на улице Геологическая.

«Задержанная женщина созналась, что рассердившись за то, что их высадили, кинула камень в окно уходящего трамвая и разбила стекло. 46-летнюю горожанку с признаками алкогольного опьянения доставили в полицию для принятия правового решения и привлечения к административной ответственности», 

- сообщают в Росгвардии.
Администрация «Управление трамвая Улан-Удэ» выразила благодарность сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии за обеспечение безопасности и защиту имущества от противоправных действий.



Фото: Росгвардия РБ

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