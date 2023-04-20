В Улан-Удэ водитель повредил чужую машину и устроил поножовщину
Вчера, 19 апреля, в столице Бурятии улан-удэнцы стали очевидцами пугающего события. В районе поликлиники №4 разгневанный водитель пырнул ножом горожанина. Как сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ», мужчина на легковом автомобиле врезался в припаркованный «Mitsubishi Outlander». На звук сигнализации на улицу вышел владелец стоящего авто, начал разбираться в ситуации. Между ними завязался конфликт, во время которого водитель «легковушки» достал нож и поранил другого.
Инцидент прокомментировали в МВД Бурятии.
«Первую помощь начали оказывать прохожие, потом вышел персонал больницы. По словам очевидцев, нападавший водитель поспешил скрыться с места происшествия»,
- пишут в группе.
После поножовщины водитель «Toyota Corolla» сбежал. Но выяснилось, что личность буйного жителя уже установлена. Сейчас сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Улан-Удэ проводят оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.
«19 апреля около 16.00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на улице Яковлева. По предварительным данным, водитель автомобиля «Toyota Corolla» совершил наезд на стоящий автомобиль «Mitsubishi Outlander». У водителя автомобиля «Toyota Corolla» произошел конфликт с гражданином, который вышел на улицу, услышав звук сигнализации своего автомобиля»,- сообщают в пресс-службе ведомства.
«Полицейскими опрашиваются участники и свидетели инцидента. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы и установления тяжести вреда здоровью пострадавшего, следователем будет принято процессуальное решение»,
- добавили в МВД Бурятии.
Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"