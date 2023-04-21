В Бурятии фермеры нашли снаряд

«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный предмет являются 152-мм осколочно-фугасным снарядом без взрывателя, со следами коррозии. Он не представлял опасности и был направлен на утилизацию», - сообщили в Росгвардии Бурятии.





Вчера в 3 километрах от села Иволгинск работники фермерской стоянки на берегу оросительного канала обнаружили снаряд. О находке фермеры сообщили в правоохранительные органы.Фото: Росгвардия Бурятии