В Бурятии убийцу 16 лет искали среди взрослых, но им оказался ребенок

Андрей Козленко в профессии уже порядка десяти лет. На его счету свыше 150 раскрытых дел. За пределами своего кабинета он родитель и муж, увлекается баскетболом. Его путь в правоохранительных органах начался еще задолго до института – Андрей Козленко учился в классе с юридическим уклоном в Хоринской школе № 2, а уже затем поступил в Бурятский государственный университет. Учась на юрфаке, он вел активную студенческую жизнь и даже снимался в образовательной программе на телевидении, где студенты юридического факультета рассказывали жителям, как не стать жертвой преступлений. Параллельно с учебой пошел работать общественным помощником следователя, чтобы погрузиться в профессию. Там он убедился, что это дело ему по душе.







- Он не сразу признался. Как правило, признания от подозреваемых очень редки, изначально те, на кого пало подозрение, отрицают свою причастность к преступлению. Они пытаются ввести следствие в заблуждение, придумывают себе алиби и утаивают важные детали. Только совокупность доказательств, собранных по делу, вынуждает их признаваться в надежде на смягчение наказания. Так было и в этом случае – он отрицал свою причастность. Первоначально его привезли ко мне, и я в лоб спросил его, знает ли он, почему его сюда доставили. Он сказал, что ему успели сказать. А дальше: «Я ничего не знаю», – рассказывает Андрей Козленко.







За последние годы в Бурятии раскрыли ряд страшных преступлений прошлых лет. Так, подошел к концу процесс над полицейскими, которые убили студенток в 2002 году в Клюквенной пади. Расследуется дело недавно пойманного улан-удэнского маньяка, орудовавшего в 2016 году. А недавно к их числу добавилось разгаданное спустя 16 лет убийство девушки из села Горхон. Как через долгое время выходят на след преступников? Об этом корреспонденту «Номер один» рассказал замруководителя следственного отдела по Заиграевскому району, который вел допрос убийцы сельчанки.Далекий 2006 год, маленькое село Горхон, лето. Около 1500 тыс. человек населения. Никто не мог представить, что небольшой поселок содрогнется от страшной трагедии – в собственном доме нашли убитой молодую девушку. Ей было чуть больше 20 лет. Неизвестный забил сельчанку кирпичом и ударил ножом в грудь. Спустя несколько дней после момента убийства истерзанное тело несчастной обнаружила мама, которая пришла в гости к дочке.Следователи тогда еще прокуратуры Заиграевского района приступили к работе. На месте нашли отпечатки пальцев нескольких человек. Прошел допрос знакомых погибшей. Главной подозреваемой стала молодая девушка. Выдвинули версию, что она убила сельчанку из ревности, так как незадолго до этого жительницы поссорились из-за молодого человека. Однако выяснилось, что у подозреваемой имеется алиби. Увы, и другие версии, выдвинутые следствием, не нашли своего подтверждения и жуткое преступление осталось нераскрытым. Так в неизвестности минуло 16 лет.В народе принято считать, что нераскрытые дела пылятся на дальней полке в шкафу у следователей. Однако это не так. Работа над ними не прекращается до момента раскрытия преступления.- У нас есть специальные, постоянно действующие группы по расследованию преступлений прошлых лет. Вообще расследование таких преступлений – одно из приоритетных направлений работы Следственного комитета. С учетом сложившейся криминогенной обстановки в пригородном Заиграевском районе в нашем отделе находится значительное количество нераскрытых дел. Работа у нас плановая, и мы продолжаем анализировать эти дела, а также ищем возможности раскрыть их. В том числе с учетом новых методик, - объясняет руководитель следственного отдела по Заиграевскому району Александр Бондаренко.Как отметил Бондаренко, как раз в случае с раскрытием убийства в селе Горхон большую роль сыграли новые технологии автоматизации и поиска по имеющимся базам. Дело в том, что в правоохранительных органах имеется общая сводная база данных. В нее вносят отпечатки пальцев с мест преступлений и отпечатки людей, нарушивших закон. На момент убийства правоохранители собрали следы, но по ним не было никаких совпадений с жителями, которые числились в базе. Однако система регулярно пополняется. И когда над делом работал уже четвертый по счету следователь, следы вновь решили перепроверить. Внезапно отпечаток «выстрелил».Интересен тот факт, что человек, с которым совпали отпечатки, это обычный, ничем непримечательный 33-летний мужчина. Он как будто вообще не должен был как-либо соприкасаться и пересекаться с жертвой, так как жил в другом районе. Да и на момент преступления ему было всего 16 лет. Тогда как его «пальцы» оказались в доме убитой девушки? В этом вопросе разобрался заместитель руководителя следственного отдела по Заиграевскому району Андрей Козленко.- Самым первым у меня было многоэпизодное дело о кражах, совершенных тремя несовершеннолетними, его я получил как только пришел работать после института. Когда ты становишься следователем, то своей одной подписью на любом документе уголовного дела фактически решаешь судьбы людей – это очень большая ответственность. Когда меня назначили следователем и я начал подписывать первые документы, ощутил это чувство ответственности. Помню это состояние до сих пор. Понятно, что к несовершеннолетнему преступнику относишься по-особенному, не так, как к взрослым. Конечно, в большей мере общаешься с адвокатом, законным представителем, педагогами. Но также пытаешься понять, что толкнуло, по сути, еще ребенка, на противоправные действия. Это дело мне очень запомнилось, - делится Андрей Козленко.За плечами Андрея большая практика. Он успел поработать в Баргузинском, Прибайкальском, Железнодорожном районах, а сейчас трудится в Заиграевском. К слову, работая в Прибайкальском районе, Андрей на начальном этапе расследовал прогремевшее на всю Россию ДТП, в котором погибла 17-летняя Галина Бурчевская.- Это произошло перед самым моим уходом. Помню, в те новогодние праздники было сложно - так получилось, что у нас с 1 по 6 января было совершено три особо тяжких преступления. 3 января произошло убийство, 5 января – то самое ДТП, а 6 января – убийство трех местных жителей. Этот период тоже мне очень запомнился. Мы всем составом следственного отдела неотлучно все праздники работали практически в круглосуточном режиме, - рассказывает он.Как рассказывает следователь, многие преступления сейчас раскрывают при помощи новых методик, например ДНК-экспертизы, полиграфа и т. д. Когда мужчина работал в Прибайкальском районе, он вместе с коллегами раскрыл убийство при помощи ДНК-экспертизы, даже тело еще не нашли. Дело в том, что на куртке подозреваемого обнаружили следы крови, а анализ показал, что кровь принадлежит потерпевшему. А произошло убийство по уже типичному сценарию – пьяная ссора.- Большая часть тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья совершается в основном на фоне алкогольного опьянения, как правило, между знакомыми между собой лицами. Преступления, где убийца и жертва незнакомы друг с другом, редкость, - говорит он.Возвращаясь к делу в селе Горхон - именно на фоне алкогольного опьянения наш обвиняемый и совершил преступление. А в раскрытии, помимо следов рук, сильно помог полиграф.На момент убийства девушки обвиняемый учился в школе. И, как выяснилось, он все-таки жил в этом селе. Дело в том, что его родители переехали в другой район, поэтому он не числился в Горхоне. В частности, это одна из причин, почему следователи в те годы не обратили внимания на обычного юнца.В село мальчик регулярно приезжал к своей бабушке, в том числе на летние каникулы. Так, 13 июля 2006 года подросток напился в компании местной молодежи. Вечером во время гулянки они зашли к знакомой девушке, пригласили ее присоединиться. Сельчанка отказалась и осталась дома. Пьяный парень, допив алкоголь с приятелями, решил вернуться домой к девушке. Она ему очень понравилась. Он нагрянул и предложил ей заняться сексом, но девушка воспротивилась. Отказа он не воспринял и набросился на свою жертву, ударил ее обломком кирпича и изнасиловал. После случившегося испугался, что она кому-то расскажет о преступлении. Решился на страшное - нанес ей еще несколько ударов обломком кирпича по голове, а в конце добил ударом ножа в грудь. И исчез.В работе следователям нередко приходится быть психологами и улавливать определенные признаки лжи и скрытности в поведении людей, в их мимике и жестах. После допроса следователь принял решение провести в отношении подозреваемого психофизиологическое исследование при помощи полиграфа. Конечно, это происходит не как в кино, где за считанные секунды эксперт определяет правду и ложь. В действительности такие исследования длятся по несколько часов, только так можно с точностью выявить у человека реакции (которые фиксируются аппаратурой на определенную группу вопросов) и узнать, причастен ли он к преступлению.- В ходе психофизиологического исследования, проведенного с использованием полиграфа, у мужчины обнаружены реакции, свидетельствующие, что он обладает детальной информацией о совершенном преступлении, - рассказали в Следственном комитете.Говоря по-простому, во время процедуры стало известно, что мужчина знает детали преступления, о которых никому не было известно, кроме правоохранителей. Уже после прохождения «детектора лжи» мужчина понял, что дальше отпираться не имеет смысла, и дал подробные показания о событиях того вечера.Кстати, после совершенного преступления парень жил обычной жизнью.- Он обычный среднестатистический гражданин. У него и семья, и дети. Увидев его на улице, никто даже не предположит, что перед ними преступник. Это, увы, не как в теории Чезаре Ломброзо (итальянский психиатр-криминалист. – Прим. ред.), что преступниками рождаются, а не становятся. Увидев его, вы не поймете, что 16 лет назад он жестоко убил девушку, - говорит следователь.- Как вы считаете, он раскаивается?- Если честно, я в его глазах ни капли раскаяния не увидел. Хоть потом он и говорил, что его будто мучила совесть. Но если бы это было так, то за почти 16,5 лет он мог бы прийти и признаться, так ведь? – отмечает Андрей Козленко.Пока убийца разгуливал на свободе и счастливо строил свою жизнь, воспитывал детей и работал, трагедию по сей день переживали близкие девушки. Все это время они жили в неведении.- К нам приезжала мама. Когда ей сообщили, что преступление раскрыто и установлен человек, который его совершил, она, конечно, была в шоке. Приехав сюда, мы долго с ней разговаривали. У нее осталась другая дочка. Однажды они приезжали вместе. Тяжело беседовать с потерпевшими. Это в целом всегда тяжело, когда у человека горе. Мама потерпевшей тогда мне сказала: «Хочу увидеть лицо этого человека, хочу, чтобы он понес наказание». В итоге мать и сестра погибшей пришли на судебное заседание, когда мы ходатайствовали об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, где его и увидели, - рассказывает Андрей Козленко.Как отмечает следователь, в преступлениях, совершенных много лет назад, много сложностей.- Особенность заключается в том, что спустя длительный период свидетели, которые были по делу, очевидцы, а также подозреваемые и обвиняемые - все с течением времени забывают обстоятельства произошедшего. Вдобавок по многим давним преступлениям люди зачастую меняют место жительства, переезжая в другие районы и регионы. Наша задача - установить местонахождение их всех и допросить с учетом новых обстоятельств, - объясняет Козленко.Именно такой работой по этому делу сейчас занимаются правоохранители. Они также проводят необходимые экспертизы. Но есть тревожные факторы, из-за которых преступник может остаться безнаказанным.Во-первых, на тот момент ныне 33-летний мужчина был несовершеннолетним. Во-вторых, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности – по убийству они составляют 15 лет. В связи с этим преступник может и вовсе избежать заслуженного наказания. Сейчас следователи проводят всю необходимую работу. Все остальное, в том числе вынесение приговора, остается за судом.В свою очередь, как признался руководитель следственного отдела по Заиграевскому району Александр Бондаренко, даже в его практике не встречались такие случаи, чтобы преступление раскрыли спустя столько лет, хотя он начал работать следователем довольно давно.- Такие случаи – единичны. Бывало в моей практике, чтобы преступников находили спустя три года, пять лет, даже семь лет, но чтобы 16 - такой случай уникален, - отмечает он.В этом случае для раскрытия преступления большую роль сыграло постепенное накопление базы данных. И когда убийца совершил другое преступление, его отпечатки пальцев добавили в базу данных, где они уже при очередной проверке совпали со следами рук из дома погибшей. Вдобавок большую роль сыграла проверка при помощи полиграфа. И это далеко не единственные способы, применяемые следствием.У любого человека помимо отпечатков рук уникальны различные антропометрические данные. Это, например, рисунок ушной раковины, а также биологические следы, в которых эксперты могут выявить генотип человека: потожировые следы, кровь и даже слюна.Нередко бывает, что такие следы очень сложно обнаружить на месте происшествия и изъять. Для этого следователи пользуются специальным криминалистическим светом в ультрафиолетовом диапазоне, увеличительными стеклами и другой техникой. Если все же на изъятых объектах удалось выявить следы с геномом преступника, то шансы раскрыть преступление существенно повышаются. И если не удалось изобличить злоумышленника по горячим следам, наличие ДНК непременно позволит идентифицировать его в будущем.- Сейчас стало достаточно распространенным явлением проведение ДНК-экспертизы. Раньше для нас это было редкостью, весьма затратным делом. В сравнении, еще несколько лет назад мы могли проводить ДНК-экспертизу лишь в редких случаях, только по очень сложным уголовным делам. А сейчас имеется возможность ставить на ДНК-учет даже без вести пропавших лиц, что позволяет идентифицировать его в любом регионе, - объясняет Александр Бондаренко.Также на сегодняшний день в больших городах начинают применять систему распознавания лиц. Возможно, в скором времени это дойдет и до Бурятии.- У нас в розыске по одному из дел находился молодой человек, скрывавшийся от следствия в Москве. Буквально недавно его задержали в столичном метрополитене при помощи такой системы. То есть его фотографию загрузили в базу, после чего в метро он попал в объектив видеокамеры и система распознала его лицо, - рассказывает он.Новые технологии в следственном деле существенно облегчают работу следователей в плане установления объективной истины.- Если раньше большую роль играл человеческий фактор, под вопросом была объективность показаний тех или иных лиц, то доказательства, полученные с использованием криминалистической техники, носят уже более достоверный характер. С учетом всех возможностей, которые привносит в нашу профессию технический прогресс, считаю, что еще множество преступлений прошлых лет будет раскрыто в ближайшем будущем, - отмечает Александр Бондаренко.Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии