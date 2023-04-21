В районе Бурятии вандалы поломали новую детскую площадку за 7 млн рублей

В Хоринске участились акты вандализма на новой площадке по улице Комсомольская. Ее построили в 2022 году по федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» за 7 миллионов рублей. О ситуации сообщили в районной группе «Хоринск-инфо 24/7».

«В ходе осмотра данной благоустроенной дворовой территории было обнаружено, что поломаны карусели, ступени, крепления. Доводим до сведения жителей, что такие действия наказываются штрафом. Если действия совершены несовершеннолетними, за это несут ответственность родители. Также напоминаем, что по всему периметру площадки установлены камеры видеонаблюдения»,

- сообщили в комитете по управлению муниципальным хозяйством и имуществом МО «Хоринский район».



Жителей Хоринска просят провести профилактические беседы с детьми о бережном отношении к предметам дворового комплекса.







Всех, кто станет очевидцев актов вандализма или обнаружит поломку каруселей, просят сообщать по номеру 83014822240.







Фото: Хоринск-инфо.24/7