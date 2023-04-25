Происшествия 25.04.2023 в 11:42

Житель Улан-Удэ принес домой снаряд

Жене мужчины такой «подарок» не понравился, и она вызвала полицию
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ принес домой снаряд
В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд, который житель микрорайона Аршан принес к себе домой. Боеприпас обнаружила супруга мужчины. Женщина сразу сообщила о находке в правоохранительные органы.

«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 100-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом без взрывателя и хвостового оперения, со следами коррозии», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


Снаряд не представлял опасности, его направили на утилизацию.

Фото: Росгвардия Бурятии
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