Житель Улан-Удэ принес домой снаряд

«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 100-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом без взрывателя и хвостового оперения, со следами коррозии», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд, который житель микрорайона Аршан принес к себе домой. Боеприпас обнаружила супруга мужчины. Женщина сразу сообщила о находке в правоохранительные органы.Снаряд не представлял опасности, его направили на утилизацию.Фото: Росгвардия Бурятии