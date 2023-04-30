В Бурятии присяжные вновь единогласно оправдали обвиняемого в зверском убийстве

Порядка двух лет длится расследование и суды по поводу загадочного убийства жителя улуса Санага (Закаменский район). 48-летний мужчина умер от многочисленных травм, а в убийстве обвинили его родственника, пожилого инвалида. Однако в его вину не верят не только все односельчане и сторона защиты, но и сами потерпевшие. На днях коллегия присяжных уже во второй раз единогласно оправдала псевдоубийцу. Но почему говорить о завершающей точке в этом деле все еще рано?Напомним, в 2021 году в улусе Санага (Закаменский район) от страшных многочисленных травм умер 48-летний местный житель. Обстоятельства его смерти по сей день остаются невыясненными, расследование велось долго.В мае 2021 года вечером житель Санаги 48-летний Батор Бадмаев вышел из дома и отправился в магазин. Позднее выяснилось, что мужчина купил спиртное. Выпивал он с несколькими знакомыми. В том числе со своим зятем Олегом Цыреновым. Поздним вечером Батора нашли лежащим на улице в пьяном состоянии, родственники его привезли домой и уложили спать. А утром мужчина уже был мертв.Олег Цыренов с самого начала не отрицал, что в тот вечер выпивал вместе с родственником, которого всячески опекал. Более того, какое-то время он был одним из главных свидетелей, кто помогал следствию установить обстоятельства произошедшего. Но в какой-то момент его статус резко поменялся - из свидетелей перешел в подозреваемого.Возмутившись такой метаморфозой, Олег Цыренов сразу начал просить полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Именно под этим предлогом мужчину повезли в Улан-Удэ. Однако до полиграфа он тогда так и не доехали, зато уже на следующий день Олег дал признательные показания следователям.- Я у него спросила, почему признание написал, он ответил: «Они на меня давили», - утверждает Ольга, сестра погибшего.Почти сразу же он попытался отозвать свои показания и заявил, что не избивал Батора. Но поздно – его заключили под стражу.Тем временем даже родная сестра погибшего Батора уверена, что Олег не мог совершить то, в чем его обвиняют. Такого же мнения придерживаются и другие родственники погибшего, и односельчане. И речь идет не только о том, что ранее несудимый, добродушный сельчанин был, по мнению людей, не способен на такое зверство. Многие уверены, что он даже физически не смог бы осуществить преступление такого рода.Как выявила посмертная экспертиза, Батор умер от многочисленных внутренних травм, не совместимых с жизнью. У мужчины была травма грудной клетки и живота, перелом грудины, сломано пять ребер с обеих сторон, разрыв легкого, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и другие повреждения.- По версии обвинения, Олег Цыренов наносил удары руками, ногами и неустановленным предметом, предположительно, палкой. Нанесено не менее 24 воздействий, из которых лишь два повлекли смерть человека – перелом грудины и ребер с обеих сторон, причинив политравму. Тем временем у Олега Цыренова зрение минус восемь, на обеих ногах проведена операция. У него проблемы с суставами. Допрошенный в суде травматолог подтвердил, что нанесение ударов ногами было бы для такого пациента крайне затруднительно и болезненно, - аргументирует адвокат обвиняемого Петр Раднаев.Обвиняемый и его защитник ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. По закону если хотя бы трое из шести присяжных решат, что обвиняемый невиновен, то он будет считаться оправданным. Однако в данном случае в 2022 году все присяжные единогласно пришли к единому мнению и выводу о том, мужчина непричастен к тому преступлению, в котором его обвиняли, а именно по ч. 1 с. 105 УК РФ (убийство).По словам правозащитника, другого решения и быть не могло, так как ни одного прямого доказательства вины человека органом предварительного расследования и прокуратурой не приведено.- Преступление совершено в условиях неочевидности. Нет никаких прямых доказательств. Есть только его первое признание. Больше никаких доказательств или свидетельских показаний, указывающих о причастности Олега Цыренова к убийству, не было и нет по сей день. Свидетели видели, как они вдвоем шли по улице. Другие свидетели видели, как мужчина лежит на земле, а второй мужчина стоит рядом и голосует. Вряд ли убийца стал просить остановиться водителей? На самом деле в этот момент Цыренов не мог поднять с земли родственника в силу своей физической слабости и хотел попросить подвезти их до дома. Позднее Цыренов пошел за подмогой, а вернувшись обратно, не обнаружил на прежнем месте Батора Бадмаева. Позднее сестре погибшего позвонили соседи и рассказали, что их родственник лежит пьяный возле их дома. Никто не слышал криков, хотя все происходило в жилом массиве, - говорит адвокат.Однако прокуратура обжаловала решение районного суда, и дело пошло на второй виток. 7 апреля 2023 года суд присяжных вновь вынес оправдательный приговор и снова единогласно. Однако Петр Раднаев даже не сомневался, что прокуратура подаст апелляционную жалобу и на этот приговор, как и на предыдущий.Так, один из поводов для отмены оправдательного приговора сторона обвинения нашла в том, как отвечал на некоторые вопросы Цыренов.- На вопрос представителя прокуратуры, почему между показаниями сегодняшними и теми, которые вы давали следствию, есть столь существенные противоречия, мой подзащитный ответил: «Мне судом запрещено говорить, как добывались эти показания». Такой ответ сочли давлением на присяжных. В этот раз на аналогичный вопрос Цыренов сформулировал ответ иначе, сказав, что те показания он не подтверждает, и попросил верить показаниям, которые дает в суде.Также во время последнего судебного процесса сторона защиты не выступала в СМИ, все было тихо и за семью замками. И на это есть причины. Как выяснилось, в прошлой апелляционной жалобе прокуратура высказалась, что публикация в нашей газете якобы могла повлиять на мнение присяжных.- И хотя суд не согласился с такой позицией, высказавшись, что нарушений здесь нет, так как систематического освещения данной темы не было, на этот раз мы рисковать не стали. Ни в одном из СМИ освещения нашей темы или судебного процесса не было. И все равно присяжные снова вынесли оправдательный приговор. Обычно присяжные долго спорят. А здесь они вышли из совещательной комнаты меньше чем через час. Также интересно, что в этой коллегии все члены принимали участие в суде присяжных впервые. И на этот раз компания была разношерстная. Если до этого были люди старшего поколения, то сейчас заседали четверо жителей республики зрелого возраста и двое молодых людей. И все они единогласно пришли к выводу что вина Олега Цыренова не доказана, - отмечает правозащитник.Любопытно, что о некоторых фактах, явно свидетельствующих в пользу обвиняемого, адвокат не сообщал присяжным.- В ходе психофизиологического исследования (детектора лжи) никаких реакций о том, что преступление совершил Цыренов, не обнаружено. Однако суд счел это недопустимым доказательством. Поэтому до присяжных мы данную информацию не доносили, и они не знали об этом.Как сообщили «Номер один» в прокуратуре Бурятии, новое решение суда присяжных будет действительно вновь обжаловано. Какие нарушения с точки зрения стороны обвинения были на этот раз, редакции не сообщили.- Когда выносят оправдательный приговор, это как глоток свежего воздуха. Но если по надуманным основаниям приговор отменяется, то опускаются руки. Я сказал подзащитному, что нужно готовиться к любому решению Верховного суда. Хотя, по моему мнению, каких-либо нарушений со стороны защиты не было, - уверен Петр Раднаев.Фото: «Номер один»