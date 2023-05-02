В Улан-Удэ ищут пропавшего мальчика

В Улан-Удэ полиция и волонтеры разыскивают несовершеннолетнего Дмитрия Федотова. 1 мая около 17 часов мальчик ушел из дома на ул. Бабушкина и до настоящего времени не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 7-8 лет, худощавого телосложения, рост 122 см, глаза карие, темно-русые волосы.Особая примета - на лбу родинка диаметром около 2 мм.Был одет в серую шапку, куртку двухстороннюю (с одной стороны серого цвета, с другой синего цвета с мелкими серыми полосами), черные спортивные брюки, белые кроссовки. При себе имел красный футбольный мяч.Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-991-115-03-07 или 102 (112).