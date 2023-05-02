Происшествия 02.05.2023 в 09:31

В Улан-Удэ ищут пропавшего мальчика

Ребенок ушел из дома 1 мая и не вернулся
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ищут пропавшего мальчика
В Улан-Удэ полиция и волонтеры разыскивают несовершеннолетнего Дмитрия Федотова. 1 мая около 17 часов мальчик ушел из дома на ул. Бабушкина и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 7-8 лет, худощавого телосложения, рост 122 см, глаза карие, темно-русые волосы.

Особая примета - на лбу родинка диаметром около 2 мм.

Был одет в серую шапку, куртку двухстороннюю (с одной стороны серого цвета, с другой синего цвета с мелкими серыми полосами), черные спортивные брюки, белые кроссовки. При себе имел красный футбольный мяч.

Ранее уходил.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-991-115-03-07 или 102 (112).
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