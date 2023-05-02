На жителя Бурятии напал медведь

Нападение медведя на человека произошло сегодня в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», происшествие случилось около 10 часов утра на лесной деляне в 5 км от села Покровка.«Мужчина госпитализирован в районную больницу с рваной раной головы, укусом правого локтя и груди. Пострадавшему оказана первая помощь, раны зашиты. Его жизни ничего не угрожает», - сообщили в чате.Подробности происшествия сейчас уточняются.Фото: pixabay.com