Происшествия 02.05.2023 в 12:40

На жителя Бурятии напал медведь

Мужчина выжил, сейчас он в больнице
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Текст: Константин Воронов
На жителя Бурятии напал медведь
Нападение медведя на человека произошло сегодня в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», происшествие случилось около 10 часов утра на лесной деляне в 5 км от села Покровка.

«Мужчина госпитализирован в районную больницу с рваной раной головы, укусом правого локтя и груди. Пострадавшему оказана первая помощь, раны зашиты. Его жизни ничего не угрожает», - сообщили в чате.

Подробности происшествия сейчас уточняются.

Фото: pixabay.com
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