Происшествия 04.05.2023 в 06:00
В деле супермошенницы из Улан-Удэ появились новые шокирующие факты
История одной из ее жертв похожа на сценарий кинофильма
Текст: Василиса Шишкина
В отношении Алины Банзаровой (имя, фамилия изменены) уже возбуждено девять уголовных дел о мошенничестве, однако поток пострадавших не иссякает. На днях стало известно еще об одной жертве, пожалуй, самой необычной. Эту женщину считали близкой подругой и соучастницей аферистки, потому что именно на ее карты и номера телефонов в последнее время перечислялись средства от обманутых людей. Однако история «соучастницы» хоть и похожа на сценарий кинофильма, но на деле оказалась банальной ловушкой для еще одной доверчивой жертвы.
Женская дружба
Напомним, речь идет о жительнице Бурятии, назовем ее Алина Банзарова. Молодая женщина поставила на поток массовый обман людей, представляясь одним людям работником Сбербанка, другим – брокером, а пожилым людям - соцработником. Своих будущих жертв аферистка находила даже на сайтах знакомств, кидая на большие деньги потенциальных «женихов». Самая распространенная легенда обманщицы – ее заработки на торгах, где она якобы выкупает за бесценок арестованную недвижимость, а потом продает по выгодной цене. Чтобы «инвестировать» в такие «лоты», она и приглашала всех желающих, обещая вернуть деньги в короткие сроки и с большими процентами. Больше всего наших читателей поразила история с 70-летней женщиной, которую Алина Банзарова лишила квартиры. Все эти годы пенсионерка вынуждена снимать жилье.
Тем временем свой «крестовый поход» по массовому обману населения Алина Банзарова успешно продолжает по сей день. Так, к группе пострадавших на днях присоединились новички. Об одной из историй стоит поговорить отдельно. Эржена Доржиева (имя, фамилия изменены) стала известна многим обманутым тем, что именно на ее карту последние месяцы Алина Банзарова просила людей перевести ей средства. Какое-то время две подруги жили в гостинице города Иркутска и жители Бурятии были уверены, что свою карту и мобильник женщина передала мошеннице не просто так. Пострадавшие посчитали, что она соучастница аферистки и наверняка находится с ней в доле. Как выяснилось буквально на днях, на деле история отношений «подруг» выглядит совершенно иначе.
Эржене Доржиевой 53 года, у нее взрослые дети. Она признается, что недавно пережила развод. Именно в этот момент душевного раздрая познакомилась с Алиной.
- У нас был общий знакомый Жамсаран. Он попросил взаймы для нее деньги, сказал, что скоро отдаст с процентами. В итоге я отдала им две крупных суммы под расписку. В общей сложности 450 тыс. рублей. Часть - из личных сбережений, часть - с кредитной карты, - рассказывает Эржена.
«Нас ждут большие дела!»
После этого и Алина, и Жамсаран исчезли и Эржена уже было подумала, что ее кинули и поэтому скрываются от нее. Но вдруг в декабре Алина объявилась в ее жизни как ни в чем не бывало.
- Говорит: «у меня депрессия, мне грустно, приезжай ко мне». Но тогда я ей отказала, сказала, что мне некогда, работаю. Это было в декабре. Потом в январе мы все же встретились. Она меня снова вызвала. Говорит: «приезжай, пожалуйста, мне плохо». А я же сердобольная и 8 января позвала в гости ее и Жамсарана. Посидели втроем у меня дома, потом съездили на Байкал. Алина – очень дружелюбная девушка, мы решили стать подругами. Мне в тот момент не хватало рядом близкого человека, она призналась, что и ей тоже.
Примерно на месяц Эржена приютила Алину у себя дома.
- 11 марта она утром встает и говорит: «Все, я не могу больше жить в Улан-Удэ, едем в Иркутск, потом в Новосибирск, нас ждут большие дела!». Я спросила: «А что там буду делать?». Она ответила, что сама будет работать, оплачивать жилье, питание в гостинице, ты, мол, не беспокойся ни о чем. Просто будешь рядом.
Кстати, перед отъездом Алина пожаловалась, что у нее сломан телефон, и Эржена взяла для нее телефон в кредит. И не абы какой, а сразу айфон за 120 тысяч. Алина поклялась, что оплачивать кредит будет сама. Еще через какое-то время она срочно попросила в долг деньги и Эржена оформила кредит в Сбербанке на 195 тысяч. Попутно взяли в долг и у сына Эржены еще 200 тысяч. На тот момент Эржена была уверена, что подруга вот-вот все вернет – заработает на продаже арестованного имущества, как обещала ей Алина. Потом был еще один кредит в другом банке в 250 тыс. рублей.
В Иркутске подруги поселились в одной из самых дорогих гостиниц. Зарегистрировали номер на Эржену. По словам улан-удэнки, Алина целыми днями и ночам работала. Телефон и все многочисленные карты она у Эржены забрала, сказав, что они ей нужны для дела.
- Она мои карточки прикрепляет куда-то, а потом карты у меня в Сбере блокируют. Уже три карты по счету заблокировали. А потом и Тинькофф тоже.
Но карты оформлялись новые в других банках и все снова шло по кругу. Все это время Эржена была без телефона, без документов и без денег.
- Хорошо, я свой старый ноутбук взяла и по нему общалась с людьми. Хотя я мало с кем связана. Родственники заподозрили что-то неладное, сказали, чтобы появилась по видеосвязи, иначе объявят в розыск. Зять сказал сестрам, что я словно одурманенная и меня надо спасать. И действительно объявили в розыск. Но я всем сказала: «У меня все нормально, успокойтесь».
За то, что Эржена предоставляет для пользования личный телефон и банковские карты, Алина пообещала ей зарплату в 100 тысяч ежемесячно. И выплата действительно была один раз. Правда не 100 тысяч, а 70. А вскоре Алина попросила у Эржены 185 тысяч в долг и та отдала ей не только «зарплату», но и свои кровные.
При любой попытке Эржены протестовать или сбежать от «подруги» Алина страшно обижалась и обещала, что вот-вот все закончится, она рассчитается с ней и с ее сыном и они поедут в Новосибирск.
Странный переезд
- Один раз вышли из гостиницы, где мы жили почти месяц, покушали на Набережной и она говорит: «Мы не будем возвращаться в эту гостиницу, мне там надоело. Выезжаем на съемную квартиру». Я говорю: «А как же вещи?». Алина сказала, что ее парень Баир (имя изменено) оплатит гостиницу, заберет их вещи и сам привезет к ним в квартиру. Так я осталась без документов и без вещей.
Несколько дней на все вопросы о том, когда привезут вещи и документы, Алина отвечала, что скоро.
- В какой-то момент у меня лопнуло терпение. Я сказала, что забираю телефон, мы отправляем сыну долг и с меня хватит такой жизни. Алина ответила, что ей надо уладить дела - заплатить взятку в 10 тысяч службе безопасности банка, чтобы разблокировали мой счет. Она ушла и не вернулась. Я целый день ее прождала. У меня телефона нет, карт нет, документов нет. Не было ничего, кроме половинки батона.
Устав ждать, Эржена отправилась в полицию, где написала заявление о розыске Алины. А вечером к ней пришли собственники квартиры с требованием оплатить жилье.
- Я им объясняю, что сама потеряла подругу, не могу ее найти, а у меня нет ничего. Тогда они сказали, что мне нужно спуститься на четвертый этаж (мы жили на десятом этаже). Я оделась и пошла. Самой страшно, думаю, зачем и куда они меня ведут. Может, хотят где-то запереть из-за долга? Они открывают дверь своим ключом и я вижу кроссовки Алины. Она как ни в чем не бывало в это время курила на балконе. Оказалось, что жила здесь все то время, пока я ее искала. Я начала возмущаться, кричать на нее. Она клялась, что задержалась из-за того, что слишком много работы, что сама вот-вот хотела вернуться.
Эржена осталась ночевать в этой квартире. А утром, пока Алина спала, забрала свой телефон и отправилась в полицию.
- В полиции я узнала, что человека с именем Алина Банзарова не существует, хотя у нее есть паспорт на это имя, да и все родственники ее называют именно так. Мужчина, который меня опрашивал, также сказал, что на меня написали заявление, у меня долг в гостинице. Мы с участковым поехали в гостиницу и мне предъявили долг в 70 тыс. рублей. Я спросила про парня Алины, был ли он тут, мне ответили, что никого не было. Все вещи поместили в камеру хранения и отказались мне их выдавать до полной оплаты долга. Меня заставили написать расписку и отпустили. Хорошо, что хоть сумочку с документами отдали. Сестра мне оплатила проезд в автобусе, перечислив деньги водителю, и я вернулась в Улан-Удэ.
Прозрение
Дома, покопавшись в телефоне, Эржена обнаружила, что на нее оформлено еще несколько микрозаймов. На балансе всех карточек – по нулям. Все средства, которые посылали обманутые Алиной на счета Эржены, та сразу же переводила на другие счета. Эржена осталась должна банкам в общей сложности 1 млн рублей.
- Сейчас я вся в кредитах. Буду продавать квартиру в Новосибирске, рассчитаюсь со всеми долгами. Я честный человек, - говорит Эржена. – А она сама себе петлю завязывает. Каждый день пьет. У нее уже явно есть проблемы с психикой. Вы представьте, какую жизнь она ведет. Ни дома своего, ни карточек, ничего. Ей всегда нужно, чтобы рядом был человек с банковскими картами и документами.
Сейчас, когда Эржена в родном городе, она вспоминает о происходящем как о страшном сне. И сама не понимает, как могла вляпаться в такую историю.
- Я словно попала в какой-то фильм, жила не своей жизнью. Искала подруг, друзей хороших, и она попалась. А еще сходила к шаману, он сказал, что она залезла ко мне в голову, приворожила меня. Я ведь как дура была. Разве нормальный человек будет совершать такие поступки? – недоумевает женщина.
В Улан-Удэ Эржена вступила в общий чат с другими пострадавшими, подала заявление в полицию. Сейчас в данном чате общаются между собой 13 обманутых человек. И это только те, кто пошел в полицию. Тем временем одна из пострадавших Ольга Ежова говорит, что к ним поступила информация об еще одной крупной волне пострадавших.
- К нам обратилась женщина, рассказав о некой Туяне, которая тоже дружила и сотрудничала с Алиной - поставляла ей новых людей целыми селами и деревнями. Там очень много пострадавших. Алину сельчане даже прозвали Золотая ручка. Все пострадавшие могут выйти на меня, мои контакты есть в редакции, - призывает Ольга.
Общая сумма ущерба пока составляет 11 млн рублей, но, судя по всему, это лишь предварительные данные.
В МВД Бурятии в ответ на наш запрос пояснили, что в производстве Следственного управления УМВД России по Улан-Удэ находятся уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденные по заявлениям граждан. Ведется следствие. О подробностях предварительного расследования полицейские сообщить пока не могут, так как это запрещено Уголовным кодексом и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
P.S. Сейчас Алину Банзарову по решению Октябрьского суда Улан-Удэ взяли под стражу на срок один месяц 28 дней. Обманутые мошенницей горожане призывают всех, кто также пострадал по ее вине, связаться с ними по телефону: 8-950-386-34-12 либо обратиться в полицию.
Фото: «Номер один»
Женская дружба
Напомним, речь идет о жительнице Бурятии, назовем ее Алина Банзарова. Молодая женщина поставила на поток массовый обман людей, представляясь одним людям работником Сбербанка, другим – брокером, а пожилым людям - соцработником. Своих будущих жертв аферистка находила даже на сайтах знакомств, кидая на большие деньги потенциальных «женихов». Самая распространенная легенда обманщицы – ее заработки на торгах, где она якобы выкупает за бесценок арестованную недвижимость, а потом продает по выгодной цене. Чтобы «инвестировать» в такие «лоты», она и приглашала всех желающих, обещая вернуть деньги в короткие сроки и с большими процентами. Больше всего наших читателей поразила история с 70-летней женщиной, которую Алина Банзарова лишила квартиры. Все эти годы пенсионерка вынуждена снимать жилье.
Тем временем свой «крестовый поход» по массовому обману населения Алина Банзарова успешно продолжает по сей день. Так, к группе пострадавших на днях присоединились новички. Об одной из историй стоит поговорить отдельно. Эржена Доржиева (имя, фамилия изменены) стала известна многим обманутым тем, что именно на ее карту последние месяцы Алина Банзарова просила людей перевести ей средства. Какое-то время две подруги жили в гостинице города Иркутска и жители Бурятии были уверены, что свою карту и мобильник женщина передала мошеннице не просто так. Пострадавшие посчитали, что она соучастница аферистки и наверняка находится с ней в доле. Как выяснилось буквально на днях, на деле история отношений «подруг» выглядит совершенно иначе.
Эржене Доржиевой 53 года, у нее взрослые дети. Она признается, что недавно пережила развод. Именно в этот момент душевного раздрая познакомилась с Алиной.
- У нас был общий знакомый Жамсаран. Он попросил взаймы для нее деньги, сказал, что скоро отдаст с процентами. В итоге я отдала им две крупных суммы под расписку. В общей сложности 450 тыс. рублей. Часть - из личных сбережений, часть - с кредитной карты, - рассказывает Эржена.
«Нас ждут большие дела!»
После этого и Алина, и Жамсаран исчезли и Эржена уже было подумала, что ее кинули и поэтому скрываются от нее. Но вдруг в декабре Алина объявилась в ее жизни как ни в чем не бывало.
- Говорит: «у меня депрессия, мне грустно, приезжай ко мне». Но тогда я ей отказала, сказала, что мне некогда, работаю. Это было в декабре. Потом в январе мы все же встретились. Она меня снова вызвала. Говорит: «приезжай, пожалуйста, мне плохо». А я же сердобольная и 8 января позвала в гости ее и Жамсарана. Посидели втроем у меня дома, потом съездили на Байкал. Алина – очень дружелюбная девушка, мы решили стать подругами. Мне в тот момент не хватало рядом близкого человека, она призналась, что и ей тоже.
Примерно на месяц Эржена приютила Алину у себя дома.
- 11 марта она утром встает и говорит: «Все, я не могу больше жить в Улан-Удэ, едем в Иркутск, потом в Новосибирск, нас ждут большие дела!». Я спросила: «А что там буду делать?». Она ответила, что сама будет работать, оплачивать жилье, питание в гостинице, ты, мол, не беспокойся ни о чем. Просто будешь рядом.
Кстати, перед отъездом Алина пожаловалась, что у нее сломан телефон, и Эржена взяла для нее телефон в кредит. И не абы какой, а сразу айфон за 120 тысяч. Алина поклялась, что оплачивать кредит будет сама. Еще через какое-то время она срочно попросила в долг деньги и Эржена оформила кредит в Сбербанке на 195 тысяч. Попутно взяли в долг и у сына Эржены еще 200 тысяч. На тот момент Эржена была уверена, что подруга вот-вот все вернет – заработает на продаже арестованного имущества, как обещала ей Алина. Потом был еще один кредит в другом банке в 250 тыс. рублей.
В Иркутске подруги поселились в одной из самых дорогих гостиниц. Зарегистрировали номер на Эржену. По словам улан-удэнки, Алина целыми днями и ночам работала. Телефон и все многочисленные карты она у Эржены забрала, сказав, что они ей нужны для дела.
- Она мои карточки прикрепляет куда-то, а потом карты у меня в Сбере блокируют. Уже три карты по счету заблокировали. А потом и Тинькофф тоже.
Но карты оформлялись новые в других банках и все снова шло по кругу. Все это время Эржена была без телефона, без документов и без денег.
- Хорошо, я свой старый ноутбук взяла и по нему общалась с людьми. Хотя я мало с кем связана. Родственники заподозрили что-то неладное, сказали, чтобы появилась по видеосвязи, иначе объявят в розыск. Зять сказал сестрам, что я словно одурманенная и меня надо спасать. И действительно объявили в розыск. Но я всем сказала: «У меня все нормально, успокойтесь».
За то, что Эржена предоставляет для пользования личный телефон и банковские карты, Алина пообещала ей зарплату в 100 тысяч ежемесячно. И выплата действительно была один раз. Правда не 100 тысяч, а 70. А вскоре Алина попросила у Эржены 185 тысяч в долг и та отдала ей не только «зарплату», но и свои кровные.
При любой попытке Эржены протестовать или сбежать от «подруги» Алина страшно обижалась и обещала, что вот-вот все закончится, она рассчитается с ней и с ее сыном и они поедут в Новосибирск.
Странный переезд
- Один раз вышли из гостиницы, где мы жили почти месяц, покушали на Набережной и она говорит: «Мы не будем возвращаться в эту гостиницу, мне там надоело. Выезжаем на съемную квартиру». Я говорю: «А как же вещи?». Алина сказала, что ее парень Баир (имя изменено) оплатит гостиницу, заберет их вещи и сам привезет к ним в квартиру. Так я осталась без документов и без вещей.
Несколько дней на все вопросы о том, когда привезут вещи и документы, Алина отвечала, что скоро.
- В какой-то момент у меня лопнуло терпение. Я сказала, что забираю телефон, мы отправляем сыну долг и с меня хватит такой жизни. Алина ответила, что ей надо уладить дела - заплатить взятку в 10 тысяч службе безопасности банка, чтобы разблокировали мой счет. Она ушла и не вернулась. Я целый день ее прождала. У меня телефона нет, карт нет, документов нет. Не было ничего, кроме половинки батона.
Устав ждать, Эржена отправилась в полицию, где написала заявление о розыске Алины. А вечером к ней пришли собственники квартиры с требованием оплатить жилье.
- Я им объясняю, что сама потеряла подругу, не могу ее найти, а у меня нет ничего. Тогда они сказали, что мне нужно спуститься на четвертый этаж (мы жили на десятом этаже). Я оделась и пошла. Самой страшно, думаю, зачем и куда они меня ведут. Может, хотят где-то запереть из-за долга? Они открывают дверь своим ключом и я вижу кроссовки Алины. Она как ни в чем не бывало в это время курила на балконе. Оказалось, что жила здесь все то время, пока я ее искала. Я начала возмущаться, кричать на нее. Она клялась, что задержалась из-за того, что слишком много работы, что сама вот-вот хотела вернуться.
Эржена осталась ночевать в этой квартире. А утром, пока Алина спала, забрала свой телефон и отправилась в полицию.
- В полиции я узнала, что человека с именем Алина Банзарова не существует, хотя у нее есть паспорт на это имя, да и все родственники ее называют именно так. Мужчина, который меня опрашивал, также сказал, что на меня написали заявление, у меня долг в гостинице. Мы с участковым поехали в гостиницу и мне предъявили долг в 70 тыс. рублей. Я спросила про парня Алины, был ли он тут, мне ответили, что никого не было. Все вещи поместили в камеру хранения и отказались мне их выдавать до полной оплаты долга. Меня заставили написать расписку и отпустили. Хорошо, что хоть сумочку с документами отдали. Сестра мне оплатила проезд в автобусе, перечислив деньги водителю, и я вернулась в Улан-Удэ.
Прозрение
Дома, покопавшись в телефоне, Эржена обнаружила, что на нее оформлено еще несколько микрозаймов. На балансе всех карточек – по нулям. Все средства, которые посылали обманутые Алиной на счета Эржены, та сразу же переводила на другие счета. Эржена осталась должна банкам в общей сложности 1 млн рублей.
- Сейчас я вся в кредитах. Буду продавать квартиру в Новосибирске, рассчитаюсь со всеми долгами. Я честный человек, - говорит Эржена. – А она сама себе петлю завязывает. Каждый день пьет. У нее уже явно есть проблемы с психикой. Вы представьте, какую жизнь она ведет. Ни дома своего, ни карточек, ничего. Ей всегда нужно, чтобы рядом был человек с банковскими картами и документами.
Сейчас, когда Эржена в родном городе, она вспоминает о происходящем как о страшном сне. И сама не понимает, как могла вляпаться в такую историю.
- Я словно попала в какой-то фильм, жила не своей жизнью. Искала подруг, друзей хороших, и она попалась. А еще сходила к шаману, он сказал, что она залезла ко мне в голову, приворожила меня. Я ведь как дура была. Разве нормальный человек будет совершать такие поступки? – недоумевает женщина.
В Улан-Удэ Эржена вступила в общий чат с другими пострадавшими, подала заявление в полицию. Сейчас в данном чате общаются между собой 13 обманутых человек. И это только те, кто пошел в полицию. Тем временем одна из пострадавших Ольга Ежова говорит, что к ним поступила информация об еще одной крупной волне пострадавших.
- К нам обратилась женщина, рассказав о некой Туяне, которая тоже дружила и сотрудничала с Алиной - поставляла ей новых людей целыми селами и деревнями. Там очень много пострадавших. Алину сельчане даже прозвали Золотая ручка. Все пострадавшие могут выйти на меня, мои контакты есть в редакции, - призывает Ольга.
Общая сумма ущерба пока составляет 11 млн рублей, но, судя по всему, это лишь предварительные данные.
В МВД Бурятии в ответ на наш запрос пояснили, что в производстве Следственного управления УМВД России по Улан-Удэ находятся уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденные по заявлениям граждан. Ведется следствие. О подробностях предварительного расследования полицейские сообщить пока не могут, так как это запрещено Уголовным кодексом и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
P.S. Сейчас Алину Банзарову по решению Октябрьского суда Улан-Удэ взяли под стражу на срок один месяц 28 дней. Обманутые мошенницей горожане призывают всех, кто также пострадал по ее вине, связаться с ними по телефону: 8-950-386-34-12 либо обратиться в полицию.
Фото: «Номер один»
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