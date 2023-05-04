В Улан-Удэ преподаватель получил от студентов взятку мойкой

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего преподавателя техникума. Он обвинялся в получении взятки.«В июне 2022 года преподаватель получил взятку в виде минимойки стоимостью 21 тыс. рублей. Аппарат был передан от студентов двух групп за выставление положительных оценок по итогам экзамена без фактической проверки знаний», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал экс-преподавателя виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Минимойка у него конфискована.Фото: «Номер один»