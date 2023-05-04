В Улан-Удэ бизнесмен стал жертвой молодых мошенников

Днем 26 апреля в полицию Улан-Удэ обратился 30-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что занимается сдачей в посуточную аренду на договорной основе игровых приставок. Несколько дней назад он предоставил консоль в пользование молодому человеку. Согласно заключенному договору проката, клиент должен был вернуть приставку уже на следующий день, однако этого не сделал.Вечером того же дня заявитель вновь обратился в полицию, пояснив, что вновь стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.Оперативники уголовного розыска приступили к поиску злоумышленников. Вскоре они были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 19 лет.Как выяснилось, парни недавно познакомились на городском автовокзале. В ходе беседы один из них пожаловался, что у него нет денег и ночлега на ближайшее время. Собеседник, в свою очередь, поведал ему о возможности легкого, но противоправного заработка.Рассказав о мошеннической схеме, молодой человек реализовал ее в тот же день: получил приставку у арендодателя и, спустя некоторое время, сбыл ее незнакомому мужчине за бесценок. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Впоследствии приставка была изъята полицейскими и возвращена владельцу.На следующий день так же поступил и его новый знакомый. После получения консоли он тут же продал ее за 30 тысяч рублей с помощью популярного сайта по купле-продаже имущества.По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Как отметили в МВД Бурятии, один из задержанных ранее уже был судим за преступления имущественного характера.Фото: pixabay.com