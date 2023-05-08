Происшествия 08.05.2023 в 10:23

Землетрясение в Бурятии ощутили в Иркутской области

Эпицентр находился недалеко от села Оймур
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Землетрясение в Бурятии ощутили в Иркутской области

Накануне, 7 мая в 22:07 в Улан-Удэ и в нескольких районах республики жители ощутили землетрясение.

«В 22:07 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от н.п. Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12»,

- сообщают на сайте Байкальского филиала ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Уточняется, что толчки ощущались на территории 7 муниципальных образований Республики Бурятия: Кабанский, Прибайкальский, Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Заиграевский районы и город Улан-Удэ. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

Землетрясение также донеслось до соседней Иркутской области. Его ощутили в Иркутском и Ольхонском районах, магнитуда составила 3 балла. Интенсивность в эпицентре - 6,1.

К слову, жителей Бурятии событие не оставило равнодушными. Пользователи начали активно делиться впечатлениями в соцсетях

«На Восточном очень сильно почувствовали, и долго», - пишет горожанка в паблике «Весь Улан-Удэ»

«Заиграевский район. Дверки на шкафах застучали, длилось секунд 5», - добавляют там же.

«Да я думала, что кто-то что-то сверлит, а потом оказалось – это землетрясение», - пишут в группе.


Фото: скриншот с seis-bykl.ru/

Теги
землетрясение

Все новости

Землетрясение в Бурятии ощутили в Иркутской области
08.05.2023 в 10:23
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
08.05.2023 в 10:00
«БАТО» добрался до Ельцин Центра
08.05.2023 в 09:17
Самозанятость при сдаче жилья
08.05.2023 в 09:00
Трагедия пятилетней давности больно бьет по бизнесменам Улан-Удэ
08.05.2023 в 07:00
В Бурятии пожарные вновь сразились с огнем
07.05.2023 в 16:50
В Бурятии женщина обратилась к врачам из-за головной боли
07.05.2023 в 15:12
В Бурятии девушке продали шаурму со стеклом
07.05.2023 в 14:45
В Бурятии выявили самых метких сотрудников МВД
07.05.2023 в 13:59
В Бурятии прошла 48-ая предметно-спортивная эстафета
07.05.2023 в 12:50
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бурятии пожарные вновь сразились с огнем
Пожары продолжают атаковать лесные массивы
07.05.2023 в 16:50
В Бурятии женщина обратилась к врачам из-за головной боли
Медики обнаружили у нее опухоль мозга
07.05.2023 в 15:12
В Бурятии девушке продали шаурму со стеклом
Сотрудники кафе быстрого питания были сильно удивлены
07.05.2023 в 14:45
В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами
На этот раз одна из них увязла в грязи
07.05.2023 в 12:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru