Землетрясение в Бурятии ощутили в Иркутской области

Накануне, 7 мая в 22:07 в Улан-Удэ и в нескольких районах республики жители ощутили землетрясение.

«В 22:07 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от н.п. Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12»,

- сообщают на сайте Байкальского филиала ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук».



Уточняется, что толчки ощущались на территории 7 муниципальных образований Республики Бурятия: Кабанский, Прибайкальский, Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Заиграевский районы и город Улан-Удэ. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

Землетрясение также донеслось до соседней Иркутской области. Его ощутили в Иркутском и Ольхонском районах, магнитуда составила 3 балла. Интенсивность в эпицентре - 6,1.



К слову, жителей Бурятии событие не оставило равнодушными. Пользователи начали активно делиться впечатлениями в соцсетях

«На Восточном очень сильно почувствовали, и долго», - пишет горожанка в паблике «Весь Улан-Удэ»

«Заиграевский район. Дверки на шкафах застучали, длилось секунд 5», - добавляют там же.

«Да я думала, что кто-то что-то сверлит, а потом оказалось – это землетрясение», - пишут в группе.





Фото: скриншот с seis-bykl.ru/