Происшествия 10.05.2023 в 17:33

В Улан-Удэ сельские школьники обворовали парфюмерный магазин

Украденную туалетную воду подростки продали за бесценок
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сельские школьники обворовали парфюмерный магазин
Днем 4 мая в полицию Улан-Удэ обратилась директор одного из магазинов парфюмерии и косметики. Женщина рассказала, что неизвестные похитили две упаковки туалетной воды общей стоимостью более 16 тысяч рублей. Факт кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы задержаны двое жителей Иволгинского района в возрасте 16 и 17 лет. В ходе разбирательства установлено, что несколькими часами ранее школьники приехали в Улан-Удэ погулять после занятий. Прогуливаясь по торговому центру, они зашли в парфюмерный магазин. Заметив, что продавец занят другим покупателем, один из них беспрепятственно взял с витрины две упаковки с туалетной водой и сложил в рюкзак другому. Покинув торговый центр, они тут же сбыли парфюмерию за бесценок прохожему. Вырученные деньги подростки потратили на личные нужды», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, подростки ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Фото: pixabay.com
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