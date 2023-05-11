Происшествия 11.05.2023 в 11:22

В Иркутской области собаки разорвали пожилого мужчину

Тело 63-летнего жителя нашли с оторванной рукой
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Текст: Евгения Гармаева
В Иркутской области собаки разорвали пожилого мужчину

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины после напрадения собак. Об этом сообщает региональный следком. Изуродованное тело нашли 8 мая по улице Коростова на территории овощехранилища.

«Было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. По данному факту следственным отделом по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статья109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,

 - сообщают в следкоме Иркутской области.

Предварительно, на мужчину напали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.




Фото: pixabay.com

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