В Иркутской области собаки разорвали пожилого мужчину

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины после напрадения собак. Об этом сообщает региональный следком. Изуродованное тело нашли 8 мая по улице Коростова на территории овощехранилища.

«Было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. По данному факту следственным отделом по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статья109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,

- сообщают в следкоме Иркутской области.



Предварительно, на мужчину напали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.







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