Происшествия 13.05.2023 в 11:05

В Бурятии из-за лесного пожара могло сгореть село

Огненная стихия грозила селу Ташелан

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Текст: "Номер один"
В Бурятии из-за лесного пожара могло сгореть село

За прошедшие сутки вблизи села Ташелан Заиграевского района Бурятии обнаружили лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Пожар был обнаружен во время авиамониторинга. С борта было видно шесть очагов, которые из-за сильного ветра быстро разрослись и соединились в один крупный лесной пожар. Скорее всего, это был умышленный поджог. Незамедлительно на пожар было высажено четыре пожарных-парашютиста, которые оперативно приступили к тушению возгорания, - рассказал на оперативном штабе руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.

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Специалисты оперативно опахали пожар, чтобы не допустить переход огня на населённый пункт. На тушении работало 127 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых добровольцев. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники.

- Пожар возник всего в трёх километрах от населённого пункта. Если бы не слаженная работа группировки, то село могло бы сгореть. Виновник лесного пожара не установлен, я прошу все ведомства подключиться и установить нарушителя. Если пожар возник из-за лиц, использующих леса – охотников, лесозаготовителей, то мы будем вынуждены ввести полный запрет на посещение лесов в Заиграевском районе и на деятельность лесопользователей, - отметил заместитель председателя правительства Пётр Мордовской.

Он поблагодарил всю группировку за оперативное реагирование и слаженную работу по тушению возгорания в Заиграевском районе.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 73 га. Возгорание локализовано, продолжаются работы по дотушиванию.

На утро 13 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в Бурятии введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.

- Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности! – напомнили в РАЛХ.

Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.


Фото: РАЛХ

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