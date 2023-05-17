Происшествия 17.05.2023 в 15:32

Улан-удэнец украл у девочки смартфон за 60 тысяч рублей, сбыл его за бесценок и попался

Теперь его ждет «уголовка»
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнец украл у девочки смартфон за 60 тысяч рублей, сбыл его за бесценок и попался

12 мая в полицию Октябрьского района обратился 44-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал полицейским, что у его дочери возле магазина из кармана рюкзака похитили дорогостоящий сотовый телефон. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей. Через некоторое время правоохранители вышли на след преступника – им оказался 26-летний ранее судимый за карманные кражи улан-удэнец.

«Задержанный рассказал, что возле торговой точки увидел группу подростков. У девочки из кармана рюкзака торчал смартфон и он, проходя мимо, незаметно совершил кражу. Похищенное злоумышленник сбыл за 2,5 тысячи рублей, которые потратил на личные нужды»,

 - рассказали в пресс-службе МВД Бурятии.
 Теперь за совершенную кражу ему предстоят разбирательства по уголовному делу. К слову, сотовый телефон полицейские изъяли и вернули восьмикласснице.

«Отец девочки поблагодарил сотрудников полиции за оперативность, а школьница пообещала впредь внимательнее относиться к своему имуществу», 

- отметили в ведомстве.


Фото: Номер один

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кража дети

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с 17 по 23 мая

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