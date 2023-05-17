Улан-удэнец украл у девочки смартфон за 60 тысяч рублей, сбыл его за бесценок и попался

12 мая в полицию Октябрьского района обратился 44-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал полицейским, что у его дочери возле магазина из кармана рюкзака похитили дорогостоящий сотовый телефон. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей. Через некоторое время правоохранители вышли на след преступника – им оказался 26-летний ранее судимый за карманные кражи улан-удэнец.

«Задержанный рассказал, что возле торговой точки увидел группу подростков. У девочки из кармана рюкзака торчал смартфон и он, проходя мимо, незаметно совершил кражу. Похищенное злоумышленник сбыл за 2,5 тысячи рублей, которые потратил на личные нужды»,

- рассказали в пресс-службе МВД Бурятии.



Теперь за совершенную кражу ему предстоят разбирательства по уголовному делу. К слову, сотовый телефон полицейские изъяли и вернули восьмикласснице.