Происшествия 17.05.2023 в 17:39

В Улан-Удэ бдительные граждане сдали пьяного водителя

Как выяснилось, задержанный оказался злостным нарушителем
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бдительные граждане сдали пьяного водителя
Днем 16 мая в телеграм-бот ГИБДД Бурятии (@gibdd03_bot) поступило сообщение от бдительного жителя Улан-Удэ. Горожанин рассказал, что на ул. Комсомольской компания пьяных граждан садится в автомобиль «Хонда Инсайт». Водитель, предположительно, также был пьян.

«Информацию о нарушителе незамедлительно передали ближайшему экипажу ДПС. На улице Октябрьской сотрудники ГИБДД остановили указанный автомобиль. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Внешние признаки и исходящий от водителя запах алкоголя указывали на то, что он пьян. Результат его освидетельствования составил 1.51 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.

В ходе проверки выяснилось, что за последние 10 лет мужчина неоднократно задерживался за вождение в нетрезвом виде, последний раз 2 месяца назад. Общий срок лишения водительских прав у него составляет 126 месяцев. Как отметили в МВД, теперь злостному нарушителю грозит уже второе уголовное дело за пьяное вождение.

Госавтоинспекция выразила благодарность бдительному гражданину, не оставившему без внимания опасного нарушителя.



Фото и видео: МВД Бурятии
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