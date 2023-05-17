В Улан-Удэ бдительные граждане сдали пьяного водителя

Госавтоинспекция выразила благодарность бдительному гражданину, не оставившему без внимания опасного нарушителя.









Днем 16 мая в телеграм-бот ГИБДД Бурятии (@gibdd03_bot) поступило сообщение от бдительного жителя Улан-Удэ. Горожанин рассказал, что на ул. Комсомольской компания пьяных граждан садится в автомобиль «Хонда Инсайт». Водитель, предположительно, также был пьян.«Информацию о нарушителе незамедлительно передали ближайшему экипажу ДПС. На улице Октябрьской сотрудники ГИБДД остановили указанный автомобиль. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Внешние признаки и исходящий от водителя запах алкоголя указывали на то, что он пьян. Результат его освидетельствования составил 1.51 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.В ходе проверки выяснилось, что за последние 10 лет мужчина неоднократно задерживался за вождение в нетрезвом виде, последний раз 2 месяца назад. Общий срок лишения водительских прав у него составляет 126 месяцев. Как отметили в МВД, теперь злостному нарушителю грозит уже второе уголовное дело за пьяное вождение.Фото и видео: МВД Бурятии