В Бурятии охотникам не дали полакомиться медвежатиной

В Бурятии выявлено два случая трихинеллеза в мясе медведей. Как сообщили в республиканском Управлении ветеринарии, паразит был обнаружен в лаборатории при проверке предоставленного охотниками мяса. Оба зараженных медведя были добыты в Иволгинском районе – в местности Хардык и в местности Верховье Оронгоя СП «Гильбиринское». Зараженное мясо отправлено на уничтожение.В ведомстве напоминают, что при употреблении в пищу мяса животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, существует риск заражения трихинеллезом. Наибольшую опасность несет мясо кабана, медведя и свиней.Трихинеллез – одна из разновидностей гельминтоза. Заболевание вызывается попаданием в организм паразита и характеризуется лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжелом течении — поражением внутренних органов и центральной нервной системы, что может привести к летальному исходу или инвалидности.Реализация мяса «с рук» и браконьерство приводит к росту риска заражения трихинеллезом через употребление мяса диких и домашних животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.Чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения опасными паразитами, Управление ветеринарии Бурятии рекомендует соблюдать несколько обязательных правил:- не приобретать мясо свиней и диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли;- приобретая мясо на рынке, требовать документ, подтверждающий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме;- если с мясом все в порядке, на туше обязательно должно присутствовать клеймо овальной формы, которое ставят в ветлаборатории. В верхней части клейма должна присутствовать надпись «Российская Федерация», в нижней «Госветслужба», а между ними три пары цифр, обозначающие код субъекта, муниципального образования и порядковый номер лаборатории, проводившей экспертизу и клеймение;- охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников, а также охотникам-любителям, которые занимаются отстрелом диких животных, перед употреблением или реализацией провести ветеринарно-санитарную экспертизу мяса животных.Фото: pixabay.com