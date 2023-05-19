Происшествия 19.05.2023 в 11:07

В Бурятии задержали похитителя кедровых орехов

Молодой человек основательно подготовился к преступлению, но потерпел фиаско
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержали похитителя кедровых орехов
Ночью в Закаменске сработала охранная сигнализация на складе пункта приема дикоросов. Прибывшая на место группа задержания Росгвардии заметила убегающего от склада человека. После непродолжительной погони парень был задержан.

Задержанным оказался 20-летний местный житель, его доставили в полицию. Там злоумышленник рассказал, что хотел похитить со склада кедровые орехи. Он надел маску, перчатки, вооружился гвоздодером и пошел на дело. Парень взломал входную дверь, но, услышав сработавший сигнал тревоги, испугался и убежал. Попытка скрыться от правоохранителей в частном секторе закончилась неудачей.


По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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