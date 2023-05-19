В Бурятии задержали похитителя кедровых орехов

Задержанным оказался 20-летний местный житель, его доставили в полицию. Там злоумышленник рассказал, что хотел похитить со склада кедровые орехи. Он надел маску, перчатки, вооружился гвоздодером и пошел на дело. Парень взломал входную дверь, но, услышав сработавший сигнал тревоги, испугался и убежал. Попытка скрыться от правоохранителей в частном секторе закончилась неудачей.





Ночью в Закаменске сработала охранная сигнализация на складе пункта приема дикоросов. Прибывшая на место группа задержания Росгвардии заметила убегающего от склада человека. После непродолжительной погони парень был задержан.По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии