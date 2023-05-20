Происшествия 20.05.2023 в 11:32

В Бурятии нашли лесной пожар, к которому невозможно проехать

Туда решено направить пожарных-десантников на вертолете
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии нашли лесной пожар, к которому невозможно проехать

Сегодня на оперативном штабе под председательством зампреда правительства Петра Мордовского обсудили лесопожарную обстановку в регионе.

«Несмотря на то, что в части районов прошли хорошие осадки, риск возникновения лесных пожаров остаётся. У нас продолжают возникать как лесные пожары, так и ландшафтные. Несмотря на хорошую профилактическую работу, многие жители республики не понимают, и продолжают жечь сухую траву и разводить костры. Прошу вас не расслабляться и внимательно следить за обстановкой»,

- отметил Пётр Мордовской.
На утро 20 мая при авиапатрулировании обнаружен лесной пожар в труднодоступной местности Баунтовского района.

«В 7 утра с борта был обнаружен лесной пожар в Баунтовском районе. Дороги к возгоранию отсутствуют, поэтому принято решение доставить пожарных-десантников с помощью вертолёта»,

 - рассказал Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.
 Напоминаем, во время пожароопасного сезона доступ в лес ограничен.



Фото: Номер один

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Лесной пожар РАЛХ

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