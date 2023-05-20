Происшествия 20.05.2023 в 16:23

В районе Бурятии воспламенилась свалка

Пожар возник в 10 км от поселка Таксимо
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии воспламенилась свалка

Сегодня в Муйском районе загорелась свалка твердых бытовых отходов. Об этом сообщают в локальной группе «Муя-инфо 24/7».

«Горит на площади 400 квадратных метров в 10 км от поселка Таксимо», 

 - сообщают в группе.

На пожаре работают четверо огнеборцев из числа пожарной и лесной охраны на двух единицах техники. Как добавляют в сообщении, угрозы распространения огня нет

 

Фото: pixabay.com

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