В районе Бурятии воспламенилась свалка

Сегодня в Муйском районе загорелась свалка твердых бытовых отходов. Об этом сообщают в локальной группе «Муя-инфо 24/7».

«Горит на площади 400 квадратных метров в 10 км от поселка Таксимо»,

- сообщают в группе.



На пожаре работают четверо огнеборцев из числа пожарной и лесной охраны на двух единицах техники. Как добавляют в сообщении, угрозы распространения огня нет

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