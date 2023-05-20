Происшествия 20.05.2023 в 16:23
В районе Бурятии воспламенилась свалка
Пожар возник в 10 км от поселка Таксимо
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в Муйском районе загорелась свалка твердых бытовых отходов. Об этом сообщают в локальной группе «Муя-инфо 24/7».
«Горит на площади 400 квадратных метров в 10 км от поселка Таксимо»,
- сообщают в группе.
На пожаре работают четверо огнеборцев из числа пожарной и лесной охраны на двух единицах техники. Как добавляют в сообщении, угрозы распространения огня нет
Фото: pixabay.com
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