В Бурятии работник ЖКХ обворовывал сельчан

Жители села Посольск Кабанского района Бурятии пожаловались в прокуратуру на проблемы с оплатой коммунальных услуг. Граждане в течение нескольких месяцев своевременно и в полном объеме оплачивали услуги ЖКХ, передавая деньги работнику ресурсоснабжающей организации. Однако им стали поступать судебные приказы о взыскании задолженности за потребленные услуги.Прокуратура провела проверку и выяснила, что работник ресурсоснабжающей организации не передавал деньги в кассу предприятия, а присваивал их себе. Материалы проверки направили в МВД. Там в отношении недобросовестного сотрудника компании возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Сейчас по делу проводится расследование.Фото: «Номер один»