На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 9 рыбок

Днем 21 мая на 321-м километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 43-летнего мужчины. В салоне машины они обнаружили около 20 килограммов рыбы, добытой в нерестовый период. Ущерб составил свыше 30 тысяч рублей. У мужчины изъяты лодка, рыболовные сети и рыба.





В Бурятии продолжается первый этап оперативно-профилактической операции «Путина-2023». Как сообщили в МВД, в ее рамках пресекается браконьерский вылов «соровых» видов рыб - сазана, щуки, леща, карася, сома, язя, пеляди, сороги и окуня. Они нерестятся в 9 районах республики: Кабанском, Баргузинском, Бичурском, Прибайкальском, Еравнинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Закаменском и Баунтовском.Так, 18 мая в Кабанском районе сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего сельчанина. Парень с помощью сети кустарного производства выловил 9 рыб общим весом 7,5 кг. Ущерб водным биоресурсам составил более 14 тысяч рублей. Рыба, моторная лодка и рыболовная сеть у сельчанина изъяты.По обоим фактам незаконной добычи рыбы возбуждены уголовные дела.Фото: МВД Бурятии