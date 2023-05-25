Происшествия 25.05.2023 в 11:54

На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 9 рыбок

Сельчанин выловил их в период нереста
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Текст: Константин Воронов
На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 9 рыбок
В Бурятии продолжается первый этап оперативно-профилактической операции «Путина-2023». Как сообщили в МВД, в ее рамках пресекается браконьерский вылов «соровых» видов рыб - сазана, щуки, леща, карася, сома, язя, пеляди, сороги и окуня. Они нерестятся в 9 районах республики: Кабанском, Баргузинском, Бичурском, Прибайкальском, Еравнинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Закаменском и Баунтовском.

Так, 18 мая в Кабанском районе сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего сельчанина. Парень с помощью сети кустарного производства выловил 9 рыб общим весом 7,5 кг. Ущерб водным биоресурсам составил более 14 тысяч рублей. Рыба, моторная лодка и рыболовная сеть у сельчанина изъяты.

Днем 21 мая на 321-м километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 43-летнего мужчины. В салоне машины они обнаружили около 20 килограммов рыбы, добытой в нерестовый период. Ущерб составил свыше 30 тысяч рублей. У мужчины изъяты лодка, рыболовные сети и рыба.


По обоим фактам незаконной добычи рыбы возбуждены уголовные дела.

Фото: МВД Бурятии
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