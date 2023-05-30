В Улан-Удэ трамвай наехал на лежащего на путях мужчину

ДТП с участием трамвая произошло вчера около 10 часов вечера на ул. Балтахинова в Улан-Удэ.«Водитель трамвая совершила наезд на лежащего на трамвайных путях мужчину. В результате наезда 42-летний гражданин с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП», - рассказали в ГИБДД Бурятии.Как сообщается в оперативной сводке города, увидев лежащего между рельсами мужчину, водитель трамвая применила экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось, и горожанин оказался под передней частью вагона. Чтобы достать пострадавшего, пришлось приподнимать трамвай.Фото: ГИБДД Бурятии