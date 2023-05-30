Происшествия 30.05.2023 в 09:54

В Улан-Удэ трамвай наехал на лежащего на путях мужчину

Чтобы достать пострадавшего, пришлось приподнимать вагон
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ трамвай наехал на лежащего на путях мужчину
ДТП с участием трамвая произошло вчера около 10 часов вечера на ул. Балтахинова в Улан-Удэ.

«Водитель трамвая совершила наезд на лежащего на трамвайных путях мужчину. В результате наезда 42-летний гражданин с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП», - рассказали в ГИБДД Бурятии.

Как сообщается в оперативной сводке города, увидев лежащего между рельсами мужчину, водитель трамвая применила экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось, и горожанин оказался под передней частью вагона. Чтобы достать пострадавшего, пришлось приподнимать трамвай.

Фото: ГИБДД Бурятии
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