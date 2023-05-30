Происшествия 30.05.2023 в 17:07

В Улан-Удэ наркосбытчика посадили на восемь лет

Он прятал закладки в ДНТ и пригородных поселках
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ наркосбытчика посадили на восемь лет
24-летнего улан-удэнца поймали на закладках. В течение двух месяцев он прятал в тайниках наркотические средства и не знал, что по его стопам уже идет полиция. 

Как рассказал Егор (имя изменено) сотрудникам правоохранительных органов, ранее он неофициально подрабатывал в компьютерном клубе, его заработок составлял от 10 000 до 20 000 рублей. Денег ему не хватало, поскольку он проживал в съемном жилье со своим другом, оплачивал аренду, а также имел другие бытовые расходы. Поэтому ранее несудимый улан-удэнец решил заработать нелегальным путем. 

Как следует из решения Железнодорожного суда, Егор с помощью Телеграм вступил в сговор с неустановленным лицом, который регулярно поставлял ему наркотические средства и подробные инструкции. Парень с помощью тайников-закладок распространял наркотики в городе, за что получал денежное вознаграждение. В общей сложности, Егора обвинили в совершении целых восемнадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). 

На судебном заседании Егор вину в предъявленном обвинении признал, раскаялся в содеянном. Суд признал улан-удэнца виновным. 

- На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Егору М. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - комментирует помощник  прокурора Железнодорожного района г Улан-Удэ Дина Левина.  

Также улан-удэнец обязан возместить процессуальные издержки, связанные с вознаграждением труда защитников по назначению, в общей сумме 70 632 рубля‬‬. 

Приговор в законную силу не вступил  и может быть обжалован. 

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