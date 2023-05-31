Происшествия 31.05.2023 в 11:49

В Улан-Удэ разыскивают пропавшего горожанина

О судьбе мужчины ничего не известно с 23 мая
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего горожанина
В Улан-Удэ полиция разыскивает 54-летнего Евгения Мангутова. 23 мая мужчина ушел из дома по ул. Кабанская и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы седые короткие, глаза карие.

Особые приметы: на левой руке отсутствуют первые фаланги на 4 пальцев, кроме большого, шрам над левым глазом.

Был одет в синюю куртку, джинсы синего цвета.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-87-89, 8-983-533-62-05 или 102(112).
Теги
розыск

Все новости

В Бурятии мошенники все чаще представляются следователями
31.05.2023 в 12:42
Недоступность Монголии помогла взыскать алименты в Бурятии
31.05.2023 в 11:51
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего горожанина
31.05.2023 в 11:49
В театре оперы и балета прошло торжественное собрание общественности
31.05.2023 в 11:15
В Улан-Удэ пьяный байкер прикинулся глухим и слепым
31.05.2023 в 11:10
Школы и колледжи Бурятии поборются за место в финале «Лиги знаний»
31.05.2023 в 11:08
В Бурятии поддержат молодых ученых
31.05.2023 в 10:43
Тимлюйский цементный завод готов к сезону пиковых нагрузок
31.05.2023 в 10:38
Сотрудники У-УАЗ стали победителями чемпионата профмастерства
31.05.2023 в 10:10
В Бурятии опрокинулся пьяный мотоциклист
31.05.2023 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
В Бурятии мошенники все чаще представляются следователями
При этом для достоверности жулики используют программы подмены номеров
31.05.2023 в 12:42
В Улан-Удэ пьяный байкер прикинулся глухим и слепым
Мужчина утверждал, что не видел и не слышал как за ним гонятся полицейские
31.05.2023 в 11:10
В Бурятии опрокинулся пьяный мотоциклист
Мужчину госпитализировали с травмами
31.05.2023 в 10:07
В Бурятии медведи стали соучастниками мошенничества. Невольно
Легкая паника от их появления вблизи сел обернулась фиктивными договорами на охрану водозабора
31.05.2023 в 09:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru