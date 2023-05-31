В Улан-Удэ разыскивают пропавшего горожанина

В Улан-Удэ полиция разыскивает 54-летнего Евгения Мангутова. 23 мая мужчина ушел из дома по ул. Кабанская и до настоящего времени его местонахождение не установлено.Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы седые короткие, глаза карие.Особые приметы: на левой руке отсутствуют первые фаланги на 4 пальцев, кроме большого, шрам над левым глазом.Был одет в синюю куртку, джинсы синего цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-87-89, 8-983-533-62-05 или 102(112).