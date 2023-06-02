Иркутский браконьер выловил в Бурятии почти тысячу рыб

В июне 2022 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия на приграничной территории Окинского района задержали жителя Иркутской области. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир.«Несмотря на действие нерестового запрета, браконьер с использованием запрещённых орудий лова – сетей - выловил 910 рыб различных видов. Причиненный государству ущерб составил более 800 тысяч рублей», - сообщили пограничники.Верховный суд Республики Бурятия признал мужчину виновным в незаконном вылове биоресурсов и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.Фото: Пограничное управление ФСБ России по РБ