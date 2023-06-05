Происшествия 05.06.2023 в 12:49
В Улан-Удэ выяснили, кому принадлежали найденные оторванные конечности
Об этом сообщили в МВД Бурятии
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ правоохранительные органы установили, что найденные горожанкой на Верхней Березовке останки принадлежали животному.
Как сообщал «Номер один», на минувшей неделе в столице Бурятии жительница обнаружила пугающую находку. По пути на остановку женщина наткнулась на чьи-то останки - оторванные конечности лежали на земле. Визуально они напоминали человеческие. Бдительная горожанка обратилась в полицию.
В Улан-Удэ женщина нашла чьи-то оторванные конечности
01.06.2023 в 17:15
В МВД Бурятии «Номер один» рассказали, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что конечности точно не являются человеческими, а принадлежат животному.
«Основания для проведения экспертизы на установление видовой принадлежности останков отсутствуют»,
- добавили правоохранители.
Фото: МВД Бурятии