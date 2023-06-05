Происшествия 05.06.2023 в 12:49

В Улан-Удэ выяснили, кому принадлежали найденные оторванные конечности

Об этом сообщили в МВД Бурятии
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ выяснили, кому принадлежали найденные оторванные конечности

В Улан-Удэ правоохранительные органы установили, что найденные горожанкой на Верхней Березовке останки принадлежали животному.

В Улан-Удэ женщина нашла чьи-то оторванные конечности
01.06.2023 в 17:15
 Как сообщал «Номер один», на минувшей неделе в столице Бурятии жительница обнаружила пугающую находку. По пути на остановку женщина наткнулась на чьи-то останки - оторванные конечности лежали на земле. Визуально они напоминали человеческие. Бдительная горожанка обратилась в полицию.

 В МВД Бурятии «Номер один» рассказали, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что конечности точно не являются человеческими, а принадлежат животному. 

«Основания для проведения экспертизы на установление видовой принадлежности останков отсутствуют», 

- добавили правоохранители.




Фото: МВД Бурятии

Теги
инцидент животные

Все новости

Жители района Бурятии пожаловались на воду с червями из-под крана
05.06.2023 в 13:56
Сквер «Радуга» обогнал сквер Мемориала Победы
05.06.2023 в 13:35
В Улан-Удэ встретили победителя конкурса «Вся страна» Чингиса Раднаева
05.06.2023 в 13:22
Житель Бурятии едва не убил гостя за разбитое окно
05.06.2023 в 12:57
В Улан-Удэ готовятся к открытию купального сезона
05.06.2023 в 12:55
В Улан-Удэ выяснили, кому принадлежали найденные оторванные конечности
05.06.2023 в 12:49
«Я сразу подумала, надо хватать!»
05.06.2023 в 12:07
Житель Улан-Удэ попал под ночной трамвай
05.06.2023 в 11:52
В Бурятии омбудсмен помогла супруге мобилизованного
05.06.2023 в 11:51
Осенью в Бурятии начнут штрафовать за отсутствие на калитке таблички о наличии собаки
05.06.2023 в 11:43
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
Житель Бурятии едва не убил гостя за разбитое окно
Ранее судимый 50-летний мужчина нанес односельчанину многочисленные ранения в грудь
05.06.2023 в 12:57
«Я сразу подумала, надо хватать!»
В Новосибирске отбившуюся от грабителя школьницу наградили в МВД
05.06.2023 в 12:07
Житель Улан-Удэ попал под ночной трамвай
Это уже второе подобное происшествие за последние дни
05.06.2023 в 11:52
В Бурятии омбудсмен помогла супруге мобилизованного
МВД затянуло предоставление ей информации о ДТП с участием мужа
05.06.2023 в 11:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru