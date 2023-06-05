В Улан-Удэ выяснили, кому принадлежали найденные оторванные конечности

В Улан-Удэ правоохранительные органы установили, что найденные горожанкой на Верхней Березовке останки принадлежали животному.

Как сообщал «Номер один», на минувшей неделе в столице Бурятии жительница обнаружила пугающую находку. По пути на остановку женщина наткнулась на чьи-то останки - оторванные конечности лежали на земле. Визуально они напоминали человеческие. Бдительная горожанка обратилась в полицию.

В МВД Бурятии «Номер один» рассказали, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что конечности точно не являются человеческими, а принадлежат животному.

«Основания для проведения экспертизы на установление видовой принадлежности останков отсутствуют»,

- добавили правоохранители.











Фото: МВД Бурятии