Происшествия 06.06.2023 в 10:28
В Улан-Удэ участник тройного ДТП на ул. Борсоева был пьян
В аварии пострадали две женщины
Текст: Константин Воронов
Как сообщили сегодня в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», один из участников вчерашнего тройного ДТП на ул. Борсоева в Улан-Удэ, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, вчера днем автомобиль «Тойота Камри», ехавший по улице Борсоева в направлении центра города, совершил столкновение с попутной автомашиной «Хендай Элантра». После чего «Хендай» столкнулся с «Хондой». В результате аварии пострадали 46-летняя и 34-летняя пассажирки «Элантры». Их доставили в больницу для осмотра.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, вчера днем автомобиль «Тойота Камри», ехавший по улице Борсоева в направлении центра города, совершил столкновение с попутной автомашиной «Хендай Элантра». После чего «Хендай» столкнулся с «Хондой». В результате аварии пострадали 46-летняя и 34-летняя пассажирки «Элантры». Их доставили в больницу для осмотра.
Фото: ГИБДД Бурятии
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