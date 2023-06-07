Происшествия 07.06.2023 в 10:18

В Бурятии мотоциклист врезался в ограждение и погиб

Парню было всего 18 лет
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мотоциклист врезался в ограждение и погиб
ДТП произошло поздним вечером 5 июня на улице Коммунистической в селе Ильинка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От полученных травм парень скончался на месте.

Еще одно ДТП произошло вечером 6 июня в Иволгинском районе вблизи села Ганзурино. Там 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии травмы получил 50-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем «Тойоты» не имел водительских прав.

Фото: «Номер один»
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