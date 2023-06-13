Жительница Бурятии обгорела на пожаре

Утром 12 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в доме в Северобайкальске.«На момент прибытия пожарных горела веранда жилого дома, огонь перекинулся на кровлю строения. Самостоятельно из дома эвакуировались женщина и двое детей. Хозяйка дома получила ожоги, ее госпитализировали», - рассказали в МЧС.На ликвидацию пожара на площади 40 квадратных метров огнеборцам потребовалось 45 минут. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.Фото: МЧС Бурятии