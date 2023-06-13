Происшествия 13.06.2023 в 14:12
Жительница Бурятии обгорела на пожаре
Возгорание в доме случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования
Текст: Константин Воронов
Утром 12 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в доме в Северобайкальске.
«На момент прибытия пожарных горела веранда жилого дома, огонь перекинулся на кровлю строения. Самостоятельно из дома эвакуировались женщина и двое детей. Хозяйка дома получила ожоги, ее госпитализировали», - рассказали в МЧС.
На ликвидацию пожара на площади 40 квадратных метров огнеборцам потребовалось 45 минут. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия пожарных горела веранда жилого дома, огонь перекинулся на кровлю строения. Самостоятельно из дома эвакуировались женщина и двое детей. Хозяйка дома получила ожоги, ее госпитализировали», - рассказали в МЧС.
На ликвидацию пожара на площади 40 квадратных метров огнеборцам потребовалось 45 минут. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
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