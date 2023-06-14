Ревнивый житель Бурятии забил сожительницу молотком

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 21 марта в одном из домов в Нур-Селении. Обвиняемый из ревности напал на 48-летнюю сожительницу, нанес ей удары кулаками, ногами и молотком по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.Тело сельчанки позже обнаружили соседи и вызвали полицию. Злоумышленник сначала скрылся с места преступления, но позже вернулся обратно, был задержан и дал подробные показания об обстоятельствах убийства.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии