Происшествия 14.06.2023 в 15:17

Ревнивый житель Бурятии забил сожительницу молотком

После расправы злоумышленник скрылся, но затем вернулся и сдался полиции
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Текст: Константин Воронов
Ревнивый житель Бурятии забил сожительницу молотком
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 21 марта в одном из домов в Нур-Селении. Обвиняемый из ревности напал на 48-летнюю сожительницу, нанес ей удары кулаками, ногами и молотком по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.

Тело сельчанки позже обнаружили соседи и вызвали полицию. Злоумышленник сначала скрылся с места преступления, но позже вернулся обратно, был задержан и дал подробные показания об обстоятельствах убийства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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