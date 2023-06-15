Происшествия 15.06.2023 в 09:17
В Бурятии утонул 7-летний ребенок
Происшествие случилось на реке Итанца
Текст: Константин Воронов
Трагическое происшествие произошло вчера на реке Итанца в районе села Кома Прибайкальского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, там утонул 7-летний ребенок.
«В поиске тела ребенка задействовано местное население, из Улан-Удэ выехали спасатели БРПСС», - сообщили в МЧС.
Между тем в Тарбагатайском районе удалось найти тело подростка, который утонул 8 июня на Селенге в районе села Нижний Саянтуй.
«Тело несовершеннолетнего найдено в 3-4 км от места происшествия. Подросток опознан», - сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо 24/7». В чате также объявлен сбор материальной помощи для проведения похорон ребенка.
Фото: МЧС Бурятии
«В поиске тела ребенка задействовано местное население, из Улан-Удэ выехали спасатели БРПСС», - сообщили в МЧС.
Между тем в Тарбагатайском районе удалось найти тело подростка, который утонул 8 июня на Селенге в районе села Нижний Саянтуй.
«Тело несовершеннолетнего найдено в 3-4 км от места происшествия. Подросток опознан», - сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо 24/7». В чате также объявлен сбор материальной помощи для проведения похорон ребенка.
Фото: МЧС Бурятии
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