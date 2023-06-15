Происшествия 15.06.2023 в 09:17

В Бурятии утонул 7-летний ребенок

Происшествие случилось на реке Итанца
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии утонул 7-летний ребенок
Трагическое происшествие произошло вчера на реке Итанца в районе села Кома Прибайкальского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, там утонул 7-летний ребенок.

«В поиске тела ребенка задействовано местное население, из Улан-Удэ выехали спасатели БРПСС», - сообщили в МЧС.

Между тем в Тарбагатайском районе удалось найти тело подростка, который утонул 8 июня на Селенге в районе села Нижний Саянтуй.

«Тело несовершеннолетнего найдено в 3-4 км от места происшествия. Подросток опознан», - сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо 24/7». В чате также объявлен сбор материальной помощи для проведения похорон ребенка.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил тополя
15.06.2023 в 10:43
В Бурятии потушили крупный пожар на пилораме
15.06.2023 в 10:30
Эмбарго девять лет спустя поддерживает 59% россиян
15.06.2023 в 10:25
Монголия направит не менее одного процента ВВП на борьбу с изменением климата
15.06.2023 в 10:00
Прошедший в Бурятии форум «Время надежных» заинтересовал федеральных экспертов
15.06.2023 в 09:46
В Бурятии утонул 7-летний ребенок
15.06.2023 в 09:17
Регистрация авто
15.06.2023 в 09:00
В Бурятии полицейский вляпался в «скотскую историю»
15.06.2023 в 06:00
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление – ожидаемый итог ПМЭФ-2023
14.06.2023 в 17:44
В Бурятии выявили 46 поджигателей сухой травы
14.06.2023 в 17:37
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
В Бурятии шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил тополя
Стихия разбушевалась в Кабанском районе республики
15.06.2023 в 10:43
В Бурятии потушили крупный пожар на пилораме
От огня пострадал 59-летний мужчина, он получил ожоги 2-й степени
15.06.2023 в 10:30
«Забери деда, чтобы выжил»
В Новосибирске 98-летний ветеран войны рассказал, что его били в частном доме престарелых
14.06.2023 в 16:41
В Улан-Удэ ищут 30-летнюю горожанку
Еще 9 апреля она ушла из дома прогуляться и не вернулась

14.06.2023 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru