Происшествия 15.06.2023 в 10:43

В Бурятии шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил тополя

Стихия разбушевалась в Кабанском районе республики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил тополя
В вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» рассказали о последствиях шквалистого ветра, который обрушился на село Клюевка и город Бабушкин.

По данным чата, в Клюевке ветер сорвал несколько листов шифера на крышах многоквартирного дома и здания администрации, а также оторвал лист металлопрофиля на магазине.

В Бабушкине в результате порывов ветра сорвана крыша на здании детского сада «Тополëк» на площади 350 кв.м, сорваны листы шифера со здания КДЦ «Снежный». Также ветер повалил тополь, который упал и повредил здание МУП ЖКХ.


«Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся подготовительные работы для восстановлению кровли повреждённых зданий», - сообщили в чате.


Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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