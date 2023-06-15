В Бурятии шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил тополя

В Бабушкине в результате порывов ветра сорвана крыша на здании детского сада «Тополëк» на площади 350 кв.м, сорваны листы шифера со здания КДЦ «Снежный». Также ветер повалил тополь, который упал и повредил здание МУП ЖКХ.





«Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся подготовительные работы для восстановлению кровли повреждённых зданий», - сообщили в чате.





В вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» рассказали о последствиях шквалистого ветра, который обрушился на село Клюевка и город Бабушкин.По данным чата, в Клюевке ветер сорвал несколько листов шифера на крышах многоквартирного дома и здания администрации, а также оторвал лист металлопрофиля на магазине.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»