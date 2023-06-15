В Улан-Удэ бизнесмена осудили за незаконный экспорт леса

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора организации, обвиняемого в незаконном экспорте древесины в крупном размере.«В апреле 2020 года обвиняемый заключил внешнеторговый контракт о продаже пиломатериала с торговой компанией в Китае. Для скорейшего получения прибыли он внес недостоверные сведения в таможенную декларацию и в марте 2021 года незаконно вывез из России 116 кубометров древесины хвойных пород на сумму более 1 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал бизнесмена виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»