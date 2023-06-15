Происшествия 15.06.2023 в 13:55
В Бурятии нашли утонувшего мальчика
Тело обнаружили в 600 метрах от места происшествия
Текст: Константин Воронов
В Прибайкальском районе Бурятии найдено тело ребенка, который вчера вечером упал с моста в реку Итанца и утонул.
«Тело обнаружено в 600 метрах от места происшествия сотрудниками добровольной организации «Общества спасения на водах», - сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
Напомним, по факту гибели ребенка Следственный комитет Бурятии сейчас проводит проверку.
Фото: МЧС Бурятии
«Тело обнаружено в 600 метрах от места происшествия сотрудниками добровольной организации «Общества спасения на водах», - сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
Напомним, по факту гибели ребенка Следственный комитет Бурятии сейчас проводит проверку.
Фото: МЧС Бурятии
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