Происшествия 15.06.2023 в 13:55

В Бурятии нашли утонувшего мальчика

Тело обнаружили в 600 метрах от места происшествия
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашли утонувшего мальчика
В Прибайкальском районе Бурятии найдено тело ребенка, который вчера вечером упал с моста в реку Итанца и утонул.

«Тело обнаружено в 600 метрах от места происшествия сотрудниками добровольной организации «Общества спасения на водах», - сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

Напомним, по факту гибели ребенка Следственный комитет Бурятии сейчас проводит проверку.

Фото: МЧС Бурятии
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В Бурятии нашли утонувшего мальчика
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