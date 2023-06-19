Происшествия 19.06.2023 в 14:10
На трассе в Бурятии разбился автомобиль с детьми
В больницу доставлены четверо пострадавших
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло сегодня ночью на 298-м км федеральной трассы «Байкал» в районе станции Боярский. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Витц» не справилась с управлением, слетела в кювет и врезалась в дерево.
Напомним, в минувшее воскресенье в Бурятии в автоавариях погиб один человек, еще трое получили травмы.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
В результате аварии травмы получили сама водитель и три пассажира, в числе которых дети 7 и 11 лет. Всех пострадавших госпитализировали в Кабанскую ЦРБ.
Напомним, в минувшее воскресенье в Бурятии в автоавариях погиб один человек, еще трое получили травмы.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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