Происшествия 20.06.2023 в 17:46

Жительницы Бурятии получили срок за продажу омуля

К полутора годам ограничения свободы приговорил суд жительниц Кабанского района

A- A+
Текст: "Номер один"
Жительницы Бурятии получили срок за продажу омуля

В период с 2019 года по октябрь 2021 года жительницы Кабанского района – невестка и свекровь – занимались незаконным сбытом омуля. Рыбу сбывали в Улан-Удэ на базе «Фортуна», а также в районе.

Как следует из материалов дела, жительница Кабанского района Бурятии в июне 2021 года привлекла к приобретению и сбыту байкальского омуля, добытого преступным путем, свою родственницу - свекровь. У свекрови в доме было подходящее для хранения рыбы холодильное оборудование.

У кого женщина покупала омуль и в каких количествах, в материалах дела не указывается. Однако известно, что только в период с июня 2021 года по октябрь 2021 злоумышленница отдала на хранение родственнице 440 хвостов ценной рыбы.

Эксперты оценили выловленную рыбу в 1,7 млн рублей, из которых 397 экземпляров на сумму 1,4 млн и 43 нерестовых омуля - на сумму 313 040 рублей.

Свою вину женщины не признали. Так, свекровь говорила, что рыба хранилась у них в морозилке холодильника давно, пожелтела, хотели ее скормить собакам. Она эту рыбу не приносила и не приобретала, рыба лежала около 2 лет, ее им принес близкий родственник мужа.

«Омуль берут северный, аналог байкальского. Не знает откуда эта рыба появилась в ее холодильнике, муж сказал, что эта рыба законная. Поставляла рыбу на базу «Фортуна», в том числе свежий омуль замороженный, северный, мелкий, и копченный, соленый не привозила», - указано в материалах дела.

Тем не менее, вина женщин была доказана телефонной прослушкой их разговоров, показаниями свидетелей, а также в ходе проверочной закупки на базе «Фортуна».

Кабанский районный суд постановил признать организатора незаконной продажи рыбы (невестку) виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и назначить ей наказание в виде двух лет ограничения свободы. Свекровь также признали виновной и назначили ей наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы.


Фото: "Номер один"

Теги
омуль суд кабанский район

Все новости

В Улан-Удэ устроят гонки моделей самолетов
20.06.2023 в 17:54
Жительницы Бурятии получили срок за продажу омуля
20.06.2023 в 17:46
В Монголии начались международные учения «В поисках хана»
20.06.2023 в 17:43
В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры
20.06.2023 в 17:18
В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры
20.06.2023 в 16:56
В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству
20.06.2023 в 16:54
Водоемы в пригородах Улан-Удэ наводнили опасные бактерии и яйца глистов
20.06.2023 в 16:36
В Улан-Удэ пополнят аварийный запас труб городского «Водоканала»
20.06.2023 в 16:18
В Чите за угон машины осужден житель Улан-Удэ
20.06.2023 в 16:16
Мэр Улан-Удэ: Таможенники наравне с пограничниками и армией защищают рубежи нашей Родины
20.06.2023 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В Чите за угон машины осужден житель Улан-Удэ
Он взял ключи от автомобиля знакомой, не справился с управлением и опрокинулся
20.06.2023 в 16:16
В Улан-Удэ дачник погиб от насоса
Насос после включения в сеть упал с подставки в реку, молодой человек  получил электротравму
20.06.2023 в 14:24
В Бурятии осужден мужчина, который нетрезвым ударил силовика в лицо
Добрый правоохранитель простил его
20.06.2023 в 13:55
Еще одна пенсионерка умерла в скандальном пансионате Новосибирска
Скончавшуюся пенсионерку 11 дней продержали в морге, не сообщив родным о ее смерти
20.06.2023 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru