Жительницы Бурятии получили срок за продажу омуля

В период с 2019 года по октябрь 2021 года жительницы Кабанского района – невестка и свекровь – занимались незаконным сбытом омуля. Рыбу сбывали в Улан-Удэ на базе «Фортуна», а также в районе.

Как следует из материалов дела, жительница Кабанского района Бурятии в июне 2021 года привлекла к приобретению и сбыту байкальского омуля, добытого преступным путем, свою родственницу - свекровь. У свекрови в доме было подходящее для хранения рыбы холодильное оборудование.

У кого женщина покупала омуль и в каких количествах, в материалах дела не указывается. Однако известно, что только в период с июня 2021 года по октябрь 2021 злоумышленница отдала на хранение родственнице 440 хвостов ценной рыбы.

Эксперты оценили выловленную рыбу в 1,7 млн рублей, из которых 397 экземпляров на сумму 1,4 млн и 43 нерестовых омуля - на сумму 313 040 рублей.

Свою вину женщины не признали. Так, свекровь говорила, что рыба хранилась у них в морозилке холодильника давно, пожелтела, хотели ее скормить собакам. Она эту рыбу не приносила и не приобретала, рыба лежала около 2 лет, ее им принес близкий родственник мужа.

«Омуль берут северный, аналог байкальского. Не знает откуда эта рыба появилась в ее холодильнике, муж сказал, что эта рыба законная. Поставляла рыбу на базу «Фортуна», в том числе свежий омуль замороженный, северный, мелкий, и копченный, соленый не привозила», - указано в материалах дела.

Тем не менее, вина женщин была доказана телефонной прослушкой их разговоров, показаниями свидетелей, а также в ходе проверочной закупки на базе «Фортуна».

Кабанский районный суд постановил признать организатора незаконной продажи рыбы (невестку) виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и назначить ей наказание в виде двух лет ограничения свободы. Свекровь также признали виновной и назначили ей наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы.





Фото: "Номер один"