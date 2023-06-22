Происшествия 22.06.2023 в 10:55
В Улан-Удэ скончался мужчина, сбитый джипом на остановке
Задержанный водитель внедорожника был пьян
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ, несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину, которого вчера на остановке по улице Ключевская сбил внедорожник. Как сообщили сегодня в ГИБДД Бурятии, горожанин скончался в больнице. Личность мужчины пока не установлена, на вид ему примерно 40 лет.
Второй пострадавший – 22-летний молодой человек – сейчас находится в больнице.
Также в Госавтоинспекции сообщили, что освидетельствование задержанного 38-летнего водителя джипа показало, что он пьян.
Напомним, жуткая авария произошла вчера ближе к вечеру. Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» во время движения по улице Ключевская совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановку, где находились люди. В результате аварии пострадали двое мужчин, их госпитализировали.
Водитель после происшествия скрылся, но вскоре его задержали полицейские.
Фото: ГИБДД Бурятии
Второй пострадавший – 22-летний молодой человек – сейчас находится в больнице.
Также в Госавтоинспекции сообщили, что освидетельствование задержанного 38-летнего водителя джипа показало, что он пьян.
Напомним, жуткая авария произошла вчера ближе к вечеру. Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» во время движения по улице Ключевская совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановку, где находились люди. В результате аварии пострадали двое мужчин, их госпитализировали.
Водитель после происшествия скрылся, но вскоре его задержали полицейские.
Фото: ГИБДД Бурятии
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