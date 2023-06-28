18 дней на черемше и шишках

Многие из нас хотя бы раз в жизни задавались вопросами в духе: «Смог бы я выжить один в лесу?»; «А если под дождем и где-нибудь в горах?»; «Может быть, еще без еды и теплой одежды?». Трудно поверить, но все перечисленное (разом!) недавно пережила 29-летняя жительница Бурятии. Сборщица дикоросов заблудилась в тайге Тункинского района и провела там почти 19 суток. О том, как продвигались поиски чудом спасшейся сельчанки, расскажет «Номер один».Жители Бурятии уже привыкли к причудам резко континентального климата. Отдельно вопрос обстоит с погодой в горнотаежной местности Тункинской долины. Первая половина июня там была щедра на осадки и заморозки. В некоторых районах столбики термометра ночью вовсе сползали до нуля градусов. 1 июня девушка 1994 года рождения в компании сборщиков дикоросов отправилась в лес через деревню Туран за шишкой. Пока знакомые разбивали лагерь, она отошла в сторону и затем не смогла отыскать свою группу.Найти выход из лесного массива самостоятельно у жительницы тоже не получилось. Одета она была в футболку и джинсы, а с собой только мобильный. Девушка связалась со спасателями по номеру «112», описала окружающий ландшафт. Дежурный пытался сориентировать заблудившуюся, но, увы, связь прервалась.Поиски пропавшей организовали общими силами: отряд Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехал на место вместе с сотрудниками национального парка «Тункинский». Вместе с ними также полицейские и местные жители. Информационную помощь оказывали добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Однако девушки и след простыл.- Мы договорились с национальным парком «Тункинский» и взяли квадроциклы – местность болотистая, горнотаежная, только на такой высокопроходимой технике можно проехать. Первый период работали на отзыв - использовали громкоговорители, сигналку на машине «УАЗ», чтобы человек услышал нас и вышел на звук. Попросили у наших коллег дроны, искали при помощи них, но не было результата, - рассказывает спасатель БРПСС Дмитрий Ангахаев.Повсюду разослали ориентировки жительницы, вышли на связь с ее матерью, опросили сборщиков ягод. Запеленговали мобильный пропавшей, то есть вычислили примерное место радиосигнала. Вели поиски сразу в нескольких направлениях. В таком темпе пронеслось больше недели, ударили заморозки. Дмитрий признается, спустя столько дней опытные спасатели почти потеряли надежду застать сельчанку в живых, но поиски все равно продолжали.- Сейчас в местности Дарки более-менее тепло, около десяти градусов. Но в то время температура падала до нуля, особенно в первой половине июня. Можно было запросто умереть от холода. Вообще при погодных условиях ниже десяти градусов человек часто умирает от переохлаждения. Ей достаточно было просто заснуть ночью и все, - объяснил он.Прочес местности результатов не дал. Во время выездов несколько команд спасателей обследовали свыше 130 квадратных километров лесов, рек и полей. Осмотрели все закоулки и овраги. Как признаются поисковики, в нескольких районах группы натыкались на следы медведей. Шансы выжить при столь длительном сроке стремительно сводились к нулю.Спустя 18,5 суток поисков группа решила исключить зону в 15 километрах от местности Дарки Тункинского района и в последний раз ее проехать. Как вспоминают спасатели, в тот день, 20 июня, группа в десять человек, возглавляемая начальником поисково-спасательного отряда Дмитрием Кобелевым, прочесывала лес в совсем другой территории. А в тот район выехали всего два спасателя. Как делится один из них, Дмитрий Ангахаев, когда они проезжали по лесному массиву, случились удивительные совпадения. Во-первых, днями ранее стояла непогода. Из-за сухой грозы высоко в горах воспламенился лес. Зона пожара труднодоступная, примерно в 1200 метров над землей, добраться сложно. Тушить пожар отправились несколько групп из сотрудников нацпарка «Тункинский» и Авиалесоохраны на спецтехнике. Во время поисков бурятским спасателям встретилась одна из таких бригад. Вероятно, как раз шум тяжелых машин мог привлечь жительницу ближе к тропе. Но это не единственный момент.- Мы с утра выехали с коллегой на квадроцикле и по пути он внезапно сломался - почему-то система охлаждения не срабатывала. Мой коллега повозился и смог починить его, мы поехали дальше. Отработали местность и вечером возвращались обратно. И на обратной дороге, примерно в том месте, где у нас до этого сломался квадроцикл, внезапно увидели девушку. Она вышла из леса, как леший, босиком, в тонкой футболке, - вспоминает Дмитрий.Вся искусанная насекомыми, девушка передвигалась очень медленно. Находилась в шоковом состоянии.- Был сильный страх в глазах, она испугалась нас. Мы аккуратно с ней заговорили, она сначала была очень потеряна. Потом я дал ей куртку, почувствовалось доверие. Затем мы ее транспортировали на мотоцикле до населенного пункта. Всю дорогу девушку покачивало, мы ее поддерживали, а она молча прижималась к людям. Я успел спросить, где она воду пила, девушка сказала, что на речке. Но я не стал допытываться, человек все-таки в шоковом состоянии, - поделился Дмитрий.Бурятские спасатели не скрывают, что этот случай поразил даже экспертов со стажем.- Найти ее живой шансов было очень мало, особенно после 9 июня. Но поиски продолжили, чтобы свести все факты до нуля и точно отработать всю местность. Мы вообще были удивлены, когда она сама вышла из леса к нашим ребятам-спасателям. В это время года в лесах из пропитания осталась только прошлогодняя опавшая шишка кедрового ореха. Я думаю, на них она и прожила. Еще черемша. А больше вообще есть нечего. Еще и в первых числах июня были заморозки, местами даже снег выпадал. А девушка в тоненькой футболке, босиком, в легких синих джинсах, - высказывается начальник поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС Алексей Кобелев.По словам Алексея, в их отряде есть спасатель со стажем 15 лет, который за все время работы вспомнил только один подобный случай – в районе реки Китой мужчина блуждал в лесу 23 дня. Правда это произошло в более теплое время года – в конце июля - начале августа.- Вдобавок в этой местности очень много диких зверей. Когда мы ее искали, часто замечали медвежьи следы. Я не знаю, как она умудрилась не повстречать медведя, да и вообще выжить. Просто чудо. Многие из отряда шокированы, да и я, честно, тоже. Не знаю, выжил бы сам в таких условиях, причем с учетом моей подготовки и опыта. Нас по работе порой забрасывают с продуктами и палаткой в глубину леса и бывает тяжело, а тут обычная девушка прожила почти 19 дней без еды, теплой одежды, палатки и спальника. Нонсенс, - искренне удивляется Алексей Кобелев.Неизвестно, сколько километров прошла девушка пешком, где была все это время. Страшно предположить, какие чувства испытала. Сейчас жительница проходит лечение в надежных руках медицинских работников, и ей нужно время, чтобы оправиться от стресса и восстановить силы.Удивительная история выживания 29-летней жительницы Бурятии в тайге уже успела облететь как региональные, так и федеральные СМИ. Уроженку республики прозвали «бурятская выжившая». Люди из разных уголков России не перестают поражаться этой истории.Своим мнением по этому случаю поделились и добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры занимались информационной и аналитической помощью, изучали карту местности, записи разговоров потерявшейся и передавали все спасателям. Как считает куратор отряда «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия Вероника Ерофеева, надежду на положительный исход поисковых мероприятий давало наличие горных рек, а также теплое время года. Среди факторов опасности – дикие звери, крутые склоны, заболоченная местность.- Этот случай, скорее всего, рекордный по продолжительности пребывания в лесу без еды и специальной подготовки в Республике Бурятия. Но у отряда «ЛизаАлерт» в разных регионах России были случаи, когда продолжительное время люди находились в природной среде и их нашли живыми. Например, в Ярославской области искали девять дней в лесу 77-летнего мужчину, в Иркутской области пожилого мужчину - 12 дней в тайге, а в Красноярском крае 66-летнего потерявшегося в лесу разыскивали 19 дней, - перечислила Вероника Ерофеева.С учетом, что лето впереди еще длинное, волонтеры отряда напоминают жителям Бурятии о правилах похода в лес.- Всегда одевайтесь в яркую одежду. Возьмите с собой запас воды и еды, спички, зажигалку, свисток, заряженный телефон и powerbank. Предупредите родных и близких о том, куда направляетесь и когда собираетесь выходить из леса. Если вы поняли, что заблудились, позвоните на короткий номер «112». Отвечайте только на звонки служб и добровольцев, которые помогут вам выйти из леса, - напоминают землякам.Фото: БРПСС