Происшествия 29.06.2023 в 11:10
В Улан-Удэ бесследно исчезла 19-летняя девушка
Ее ищут уже с 25 июня
Текст: Евгения Гармаева
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал сообщение о пропаже 19-летней улан-удэнки Чимитовой Аяны Намжиловны. Девушку ищут уже с 25 июня.
Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с красными прядями, глаза карие.
Одежда: белая рубашка, черные джинсы.
С собой у Аяны был розовый рюкзак.
Любую информацию о местонахождении пропавшей можно передать по номеру 8 800 700 54 52 или 112
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"