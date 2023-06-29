Происшествия 29.06.2023 в 11:10

В Улан-Удэ бесследно исчезла 19-летняя девушка

Ее ищут уже с 25 июня
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ бесследно исчезла 19-летняя девушка

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал сообщение о пропаже 19-летней улан-удэнки Чимитовой Аяны Намжиловны. Девушку ищут уже с 25 июня.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с красными прядями, глаза карие.

Одежда: белая рубашка, черные джинсы.

С собой у Аяны был розовый рюкзак.

Любую информацию о местонахождении пропавшей можно передать по номеру 8 800 700 54 52 или 112







Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"
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