В районе Бурятии хулиган поджёг мост

В Прибайкальском районе в селе Итанца сегодня воспламенился пешеходный мост, ведущий через реку.

Мост деревянный с настилом. На место выезжали два огнеборца на спецмашине. К счастью, сооружение пострадало несильно – успело обгореть 4 квадратных метра настила по краю моста.

Причина возгорания - поджог неустановленным лицом.







Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»