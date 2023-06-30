Происшествия 30.06.2023 в 12:41
В районе Бурятии хулиган поджёг мост
На место выезжали пожарные
Текст: Евгения Гармаева
В Прибайкальском районе в селе Итанца сегодня воспламенился пешеходный мост, ведущий через реку.
Мост деревянный с настилом. На место выезжали два огнеборца на спецмашине. К счастью, сооружение пострадало несильно – успело обгореть 4 квадратных метра настила по краю моста.
Причина возгорания - поджог неустановленным лицом.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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