Происшествия 05.07.2023 в 12:47

В Улан-Удэ 41-летний мужчина обокрал свою 63-летнюю избранницу, а потом раскаялся

Увы, это не спасло жителя от уголовного дела
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 41-летний мужчина обокрал свою 63-летнюю избранницу, а потом раскаялся

2 июля в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 63-летней горожанки о краже. Женщина сообщила, что из ее жилища пропали 65 тысяч рублей и два золотых кольца. Вместе с имуществом исчез и 41-летний сожитель. Накануне он говорил, что хочет уехать на заработки вахтовым методом на Камчатку.

«Заявительница добавила, что пыталась выйти на связь с мужчиной. Однако из этого ничего не вышло. Разуверившись в гражданском супруге, у которого, к тому же, имелись судимости, она обратилась в полицию. Примечательно, что спустя пару дней подозреваемый вернулся домой и, раскаявшись, признался потерпевшей в краже. Признательные показания он дал и полицейским, доставившим его в орган внутренних дел»,

 - рассказали в МВД Бурятии.
Злоумышленник рассказал, что узнав о тайнике сожительницы, похитил все сбережения, а вместе с ними – ювелирные изделия, которые сбыл. Все деньги подозреваемый прогулял в гостинице и кафе, но обещал возместить причиненный ущерб.

Отметим, ранее он был неоднократно судим за разбои и наркопреступления и в 2021 году вышел из мест лишения свободы. Теперь мужчине вновь светят разбирательства в суде.

 Фото: Номер один

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кража любовь жестокость суд

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