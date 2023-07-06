Происшествия 06.07.2023 в 16:18

В Улан-Удэ из-за акта вандализма в парке имени Сергея Орешкова возбудили уголовное дело

Среди санкций за такое преступление – штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до 3 лет
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ из-за акта вандализма в парке имени Сергея Орешкова возбудили уголовное дело

В столице Бурятии возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Как отмечают в Следкоме Бурятии, признаки преступления соответствуют части 3 этой статьи - об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества.

Среди санкций за такое преступление – штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок и т.д.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого, его розыск и задержание»,

 - рассказали правоохранители.
 
В Улан-Удэ черной краской облит бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова
06.07.2023 в 11:30
Как сообщал «Номер один», сегодня неизвестные облили черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова в парке, носящем его имя.



Фото: администрация города

Теги
уголовное дело следком бурятии бюст герой советского союза

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