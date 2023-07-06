Происшествия 06.07.2023 в 16:18
В Улан-Удэ из-за акта вандализма в парке имени Сергея Орешкова возбудили уголовное дело
Среди санкций за такое преступление – штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до 3 лет
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Как отмечают в Следкоме Бурятии, признаки преступления соответствуют части 3 этой статьи - об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества.
Среди санкций за такое преступление – штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок и т.д.
«В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого, его розыск и задержание»,
- рассказали правоохранители.
Как сообщал «Номер один», сегодня неизвестные облили черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова в парке, носящем его имя.
В Улан-Удэ черной краской облит бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова
06.07.2023 в 11:30
Фото: администрация города