В Улан-Удэ из-за акта вандализма в парке имени Сергея Орешкова возбудили уголовное дело

В столице Бурятии возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Как отмечают в Следкоме Бурятии, признаки преступления соответствуют части 3 этой статьи - об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества.

Среди санкций за такое преступление – штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок и т.д.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого, его розыск и задержание»,

- рассказали правоохранители.







Фото: администрация города