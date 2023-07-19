Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП со скорой

Прокуратура республики контролирует ход и результаты проверки, организованной полицией по факту ДТП в селе Выдрино с участием автомобиля скорой помощи.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого правового решения, требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.ДТП с участием скорой случилось днем 17 июля на ремонтируемом участке дороги по ул. Рабочая в Выдрино. Как сообщали в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», водитель скорой, разворачиваясь от магазина, не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом «Рэйсер». В результате происшествия травмы получили два ехавших на мопеде подростка.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»