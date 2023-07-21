Супермошенница из Бурятии не успокоилась даже за решеткой

14 уголовных дел, десятки «кинутых» на миллионы жителей республики, оставленная без единственного жилья пенсионерка – все это нисколько не мешает Алине Банзаровой возмущаться тем, что с ней обходятся несправедливо. Сидя в СИЗО, она пишет апелляционные жалобы, прорабатывает свое состояние с психологом и обращается к известным людям за помощью.Напомним, речь идет о жительнице Бурятии, поставившей на поток массовый обман людей. Она брала деньги у людей, обещая инвестировать их средства в «лоты» и вернуть с процентами. С помощью обмана она также втерлась в доверие к 70-летней женщине, которая по вине мошенницы осталась без единственного жилья. Среди обманутых оказались даже возлюбленные, подруги и пожилые люди. Многие брали кредиты и по сей день выплачивают огромные суммы за свою излишнюю доверчивость. В течение нескольких лет обманутые звонили, писали Алине с просьбами и мольбами вернуть их кровные даже без всяких процентов. Но разжалобить циничную аферистку никому не удавалось. Встреч со своими бывшими «клиентами» Алина всячески избегала, на звонки отвечала не всегда, зато всем писала СМС с одинаковыми обещаниями, что выплатит долги совсем скоро. Естественно, эти обещания так и оставались лишь словами.Кто знает, чем бы закончилась эта история и закончилась ли вообще, если бы не появились принципиальные люди, которые, в отличие от большинства пострадавших, не махнули рукой на несправедливость, а стали обращаться в правоохранительные органы и СМИ. Поначалу единичные заявления от людей ни к чему не приводили, от пострадавших отмахивались с замечаниями типа «сами виноваты, вы же добровольно ей отдавали деньги». Однако когда число пострадавших начало расти с каждым днем, стало очевидно, что речь идет о преступной деятельности.На сегодняшний день в отношении Банзаровой возбуждено 14 уголовных дел, однако поток пострадавших еще не иссяк. Давние жертвы мошенницы, узнав о том, что делу дан ход, стали тоже писать заявления. На данный момент сумма ущерба составляет 7 млн рублей. Но пострадавшие, все как один, заявляют, что на самом деле сумма ущерба больше в разы. Просто не все обманутые хотят писать заявления, а многие этого не делают, так как не верят, что смогут вернуть свои средства даже после возбуждений уголовных дел. И, действительно, под угрозой тюремного срока Банзарова вернула деньги лишь единицам и то частично – внеся мизерные суммы, по сравнению с тем, что забирала у людей все эти годы.30 апреля Октябрьский суд вынес решение о заключении Алины Банзаровой под стражу на срок один месяц 28 суток. В июне суд продлил срок заключения под стражей до 28 августа. На заседании Банзарова пыталась оправдаться, уверяя судью, что деньги она людям задолжала из-за недоразумения и не имела цели «умышленно кого-то обмануть». Однако судья остался непреклонен. Но, сидя в камере, Банзарова не уставала писать апелляционные жалобы, одна из которых оказалась в нашем распоряжении.«Прошу принять во внимание, что я ранее не судима, не занимаюсь преступной деятельностью. Не скрывалась от правоохранительных органов. Не уведомлена о жалобах потерпевших от Следственного комитета до задержания. И с потерпевшими были только договорные отношения. По желанию и согласию самих потерпевших. И мной произведены частичные возвраты денежных средств потерпевшим», - пишет Алина в апелляционной жалобе с просьбой поменять ей меру пресечения, сменив ее на домашний арест.Там же, в жалобе, она не упустила возможность упомянуть о своем сегодняшнем заклятом враге Ольге Ежовой, одной из пострадавших, благодаря которой в СМИ заговорили о новой супермошеннице.«Прошу учесть, что одна из потерпевших публично клевещет и угрожает моей семье на протяжении шести месяцев. Причина клеветы и угроз – в личной неприязни по отношению ко мне. Частичные возвраты были. В связи с публичной клеветой и многочисленных угроз ухудшилась рабочая ситуация, психологическая и моральная. Уважаемый суд, очень прошу отстоять свою честь и честь своей семьи. Прошу находиться дома рядом с мамой. Жизнь моей семьи и моя на протяжении года и так была психологически напряженной. А также переживаю за нескольких потерпевших и хочу наладить былые дружеские отношения», - написано в жалобе, которую, повторим, суд впоследствии отклонил.К слову, есть свидетели, заявившие о том, что с матерью Банзарова никогда не жила и на этом адресе ее соседи не видели уже очень давно.Более того, есть информация, что сейчас Банзарова посещает сеансы с психологом. Что за переживания за потерпевших, которых она лично годами водила за нос, и о какой чести может идти речь после всего произошедшего, остается только догадываться. Как и том, какие душевные раны аферистка сейчас залечивает с психологом.Недавно стало известно о том, что мать Алины написала заявление в прокуратуру, обвинив Ольгу Ежову в вымогательстве. Напомним, у Ежовой ее дочь Алина в свое время забрала 350 тыс. рублей.- Уже не первый раз они пишут на меня. И каждый раз им не нравится, какая реакция правоохранительных органов после их заявлений. Ведь они ждут, чтобы меня наказали, а этого не происходит. Ведь ни угроз, ни тем более вымогательств с моей стороны ни разу не было. А то, что я звонила и писала им, искала Алину повсюду, этого я и не отрицаю. Заявление в прокуратуру на этот раз написано в связи с тем, что мы когда-то впятером приезжали к маме Алины, хотели спросить, как нам можно ее найти. Ее мать в ответ вызвала участкового, а мы не стали сбегать, дождались его и объяснили свой приход. Есть видео, на котором записано то, сколько нас было и о чем мы говорили. Непонятно, почему они пишут, что я якобы была одна и пришла требовать деньги с матери, когда есть видео-доказательство и четыре свидетеля. В общем, у меня взяли показания, после очередной проверки, конечно же, станет понятно, что я ни при чем. Но не удивлюсь, если они еще что-то придумают, - делится Ольга.Что касается жалоб на якобы психологически напряженную жизнь мошенницы, пострадавшие только разводят руками. Все эти годы обманутые люди выплачивают огромные кредиты, у некоторых сломались семьи и судьбы по вине циничной аферистки. Даже совершив ошибку, ее можно хоть и с опозданием, но исправить. Однако Банзарова умышленно все годы этого не делала.- Я не понимаю, как совести у человека хватает жаловаться на психологические проблемы или страдания. В то время как она лишила ни в чем не повинную бабушку жилья, оставив их с внуками на улице. Я сама тоже была на грани, когда поняла, что меня обманули. Мы чуть не развелись с мужем, который находился в шоке от того, что я попала в такую яму. К тому же я инвалид второй группы, у меня сахарный диабет. При норме сахара 5,5 он у меня подскакивал до 28. Дошло до того, что я начала слепнуть. Смотрю в телефон и не вижу букв. Я ей посылала снимки справок, говорила про сахар, объясняла, что все это может привести к печальному концу. Но ей абсолютно все равно на нас. А все эти муки раскаяния не больше чем актерская игра по науськиванию адвоката. Сама она неспособна на то, чтобы испытывать муки совести. Это она давно доказала всем нам, - уверена Ольга Ежова.Интересно, что недавно с СВО приезжал в Улан-Удэ бывший сожитель Банзаровой. Которого Алина также «кинула» на большие деньги. Мужчина, полностью доверившись любимой, занимал ради нее огромные деньги у своих друзей и знакомых. Он был уверен, что его девушка все вернет людям, да еще и с огромными процентами. Однако исключений из правил для мошенниц типа Банзаровой не бывает. Она «кинула» и его, и всех его знакомых на внушительные суммы. Тем не менее мужчина решил, что писать заявление на аферистку не будет. А сам лично выплатит все долги тем людям, у которых брал деньги для нее.Точно так же предпочитает молчать еще один мужчина, попавший в сети Банзаровой. Несмотря на то, что его сумма долга вместе с теми средствами, которые он занимал у друзей, может дотянуть до сегодняшней общей официальной суммы ущерба, мужчина молчит и в полицию упорно не обращается. Благородные мужские поступки, ничего не скажешь. Хотя непонятно, заслуживает ли человек, о котором идет речь, таких жертв.Тем временем, видимо, в перерывах между своими «душевными муками» Банзарова еще и строчит обращения к известным людям: блогерам, телеведущим. В своих посланиях Алина выставляет себя совершенной жертвой, которую обвиняют в преступлениях, к которым она непричастна. И возмущается тем, в каком неприглядном свете ее представляют в нашем издании. Судя по тому, что в публичном пространстве мы не услышали голоса заступников, все эти письма так и остаются без внимания.Фото: «Номер один»