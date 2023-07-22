В Бурятии перевернулся автомобиль

ДТП произошло поздним вечером 21 июля на дороге между селами Гашей и Цолга в Мухоршибирском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», там перевернулся автомобиль «Тойота Премио».В результате аварии травмы получила 44-летняя женщина, ее доставили в Мухоршибирскую ЦРБ. Водитель и находившийся в машине ребенок не пострадали.Фото: «Номер один»