Происшествия 24.07.2023 в 11:57

В Бурятии тушат один лесной пожар

Труднодоступная местность осложняет борьбу с огнем
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии тушат один лесной пожар
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. В Заиграевском районе причиной возгорания стала сухая гроза, в Северобайкальском районе пожар возник из-за линейных объектов, а в Прибайкальском - из-за перехода огня с земель иных категорий.

В Прибайкальском и Северобайкальском районах возгорания оперативно ликвидировали. Работы по тушению пожара в Заиграевском районе сейчас продолжаются.

- В ходе авиапатрулирования был обнаружен выброс дыма. На место возгорания оперативно доставлены 4 пожарных-десантника. Работа осложняется крутым склоном и каменистыми россыпями. Пожар находится в труднодоступной местности, в 20 км от населенного пункта Нарын-Ацагат. Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет. Предположительный прогноз ликвидации пожара - первая половина дня, - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Фото: РАЛХ
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