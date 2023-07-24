В Бурятии тушат один лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. В Заиграевском районе причиной возгорания стала сухая гроза, в Северобайкальском районе пожар возник из-за линейных объектов, а в Прибайкальском - из-за перехода огня с земель иных категорий.В Прибайкальском и Северобайкальском районах возгорания оперативно ликвидировали. Работы по тушению пожара в Заиграевском районе сейчас продолжаются.- В ходе авиапатрулирования был обнаружен выброс дыма. На место возгорания оперативно доставлены 4 пожарных-десантника. Работа осложняется крутым склоном и каменистыми россыпями. Пожар находится в труднодоступной местности, в 20 км от населенного пункта Нарын-Ацагат. Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет. Предположительный прогноз ликвидации пожара - первая половина дня, - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Фото: РАЛХ