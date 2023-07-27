Происшествия 27.07.2023 в 11:10
Аварийный комиссар попал в ДТП в Бурятии
В аварии пострадала девочка-пассажирка автомобиля
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием известного в Бурятии аварийного комиссара произошло днем 26 июля на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в 8 км от села Турка.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 41-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии травмы получила 13-летняя пассажирка машины, девочку госпитализировали. Остальных участников аварии после осмотра медики отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 41-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии травмы получила 13-летняя пассажирка машины, девочку госпитализировали. Остальных участников аварии после осмотра медики отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
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